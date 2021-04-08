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"الصحة": ارتفاع إصابات كورونا لأكثر من 900 حالة لأول مرة منذ شهور

منذ 27 دقيقة
2015
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"الصحة": ارتفاع إصابات كورونا لأكثر من 900 حالة لأول مرة منذ شهور

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 469 حالة جديدة فيما توفي 9 أشخاص –يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 402 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 163 إصابة ، والمنطقة الشرقية 155 إصابة ، ومنطقة عسير 36 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 26 إصابة ، فيما جاءت الإصابات في باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وأكدت وزارة الصحة أن الإصابات لم تتخطى 900 حالة كما في تقرير اليوم منذ عدة أشهر ، كما تواصل الحالات الحرجة الإرتفاع وجميعهم يخضع للرعاية بالعنايات المركزة .

ودعت وزارة الصحة الجميع من مواطنين ومقيمين للإستمرار في الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتوافد على مراكز اللقاح المجانية للقضاء على الجائحة .

كما تواصل الجهات الرقابية المختصة التفتيش على الأسواق والمنشآت والمولات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والإلتزام بتحميل تطبيق " توكلنا " لحصر الإصابات وضمان السلامة للجميع .

وزارة الصحة
فيروس كورونا
التقرير اليومي

التعليقات

¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 4689
منذ 17 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
يا رب رحمتك
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 126886
منذ 15 دقيقة
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معلومات ممتازه ومهمه جداً ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايش هذا اللوك الممتاز يادكتور الزعااق ..؟؟ .. اثاريك دكتور ازياء ماهو دكتور مناخ وطقس وبس ..!!! .. افتح محل خياطه تجدني اول زبون ، لثياب العيد ، وكل عام وانت بخير وصحه وسلام ..
الملل
الجمال في الستر ومافي رجال عنده ذرة رجوله وكرامة يرضي يرتبط بمن هو كل وقت وحين في تصوير لانه في الغد الناس ليقولون عنك اكبر خروف
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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