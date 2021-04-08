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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

منذ 17 دقيقة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 2.17 نقطة ليقفل عند مستوى 10012.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 67 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ساكو، وتبوك الزراعية، وبتروكيم، واليمامة للحديد، والمواساة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت السعودية، وسايكو، وأمانة للتأمين، وسلامة، والعالمية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.06% و 3.58%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وتبوك الزراعية، والحمادي، وعسير هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات دار الأركان، وتبوك الزراعية، والراجحي، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 13.79 نقطة ليقفل عند مستوى 23420.50 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 280 ألف سهم تقاسمتها 763 صفقة.

مؤشر الأسهم
الأسهم المتداولة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معلومات ممتازه ومهمه جداً ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايش هذا اللوك الممتاز يادكتور الزعااق ..؟؟ .. اثاريك دكتور ازياء ماهو دكتور مناخ وطقس وبس ..!!! .. افتح محل خياطه تجدني اول زبون ، لثياب العيد ، وكل عام وانت بخير وصحه وسلام ..
الملل
الجمال في الستر ومافي رجال عنده ذرة رجوله وكرامة يرضي يرتبط بمن هو كل وقت وحين في تصوير لانه في الغد الناس ليقولون عنك اكبر خروف
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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