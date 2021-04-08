الأعداد السابقة للصحيفة

"الأرصاد": الحرارة تقفز لأكثر من 40 درجة مئوية على بعض المناطق

منذ 47 دقيقة
1608
"الأرصاد": الحرارة تقفز لأكثر من 40 درجة مئوية على بعض المناطق

الرياض (صدى):
حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس من حالة عدم استقرار تشهدها معظم مناطق المملكة بدءً من غد الجمعة وحتى يوم الإثنين المقبل .

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أنه هناك ارتفاع في الحرارة يومي الجمعة والسبت على مناطق المملكة .

كما أكد المركز الوطني للأرصاد أن درجة الحرارة العظمى تتجاوز 40 درجة مئوية على أجزاء من مكة المكرمة والمينة المنورة ، والشرقية .

وأشار المركز الوطني للأرصاد أن الحرارة تنخفض على شمال وغرب المملكة من السبت وتسجل الحدود الشمالية ، والجوف ، وتبوك ، درجة حرارة تتراواح بين " 3 إلى 7 " درجة مئوية يوم الأحد ، وتنخفض درجة الحرارة على وسط وشرق المملكة يوم الإثنين .

 

مكة المكرمة
المدينة المنورة
درجة الحرارة
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معلومات ممتازه ومهمه جداً ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايش هذا اللوك الممتاز يادكتور الزعااق ..؟؟ .. اثاريك دكتور ازياء ماهو دكتور مناخ وطقس وبس ..!!! .. افتح محل خياطه تجدني اول زبون ، لثياب العيد ، وكل عام وانت بخير وصحه وسلام ..
الملل
الجمال في الستر ومافي رجال عنده ذرة رجوله وكرامة يرضي يرتبط بمن هو كل وقت وحين في تصوير لانه في الغد الناس ليقولون عنك اكبر خروف
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

أخر الأخبار

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً
منذ 17 دقيقة 1280
ظروف المعيشة تجبر سوريات على بيع شعرهن
ظروف المعيشة تجبر سوريات على بيع شعرهن
منذ 21 دقيقة 439
"الصحة": ارتفاع إصابات كورونا لأكثر من 900 حالة لأول مرة منذ شهور
"الصحة": ارتفاع إصابات كورونا لأكثر من 900 حالة لأول مرة منذ شهور
منذ 27 دقيقة 2014
أطعمة ومشروبات يجب تجنبها على الإفطار والسحور في رمضان
أطعمة ومشروبات يجب تجنبها على الإفطار والسحور في رمضان
منذ 36 دقيقة 1605
الحكم على ذئب بشري اغتصب ثلاثينية وقطع جثتها
الحكم على ذئب بشري اغتصب ثلاثينية وقطع جثتها
منذ 41 دقيقة 732
"الأرصاد": الحرارة تقفز لأكثر من 40 درجة مئوية على بعض المناطق
"الأرصاد": الحرارة تقفز لأكثر من 40 درجة مئوية على بعض المناطق
منذ 47 دقيقة 1610
بالفيديو.. معلق رياضي يطلب بيرة على الهواء
بالفيديو.. معلق رياضي يطلب بيرة على الهواء
منذ 51 دقيقة 613
"التجارة" تشهِّر بمواطن تستر على مقيمين يديران مصنع ألومنيوم بالرياض
"التجارة" تشهِّر بمواطن تستر على مقيمين يديران مصنع ألومنيوم بالرياض
منذ 57 دقيقة 1872
بالفيديو.. بدور البراهيم تحرج شخص طلبها للزواج
بالفيديو.. بدور البراهيم تحرج شخص طلبها للزواج
منذ ساعة 1208
"صحة المدينة المنورة" توجه نصائح هامة للتخلص من الصداع في رمضان
"صحة المدينة المنورة" توجه نصائح هامة للتخلص من الصداع في رمضان
منذ ساعة 1992