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"التجارة" تشهِّر بمواطن تستر على مقيمين يديران مصنع ألومنيوم بالرياض

منذ 57 دقيقة
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"التجارة" تشهِّر بمواطن تستر على مقيمين يديران مصنع ألومنيوم بالرياض

الرياض (صدى):
شهَرت وزارة التجارة اليوم الخميس بمواطن تستر على مقيمين يديران معملاً لتصنيع الألومنيوم .

وأكدت وزارة التجارة أن المواطن "فادي بن أديب بن سليمان الحوشان " ارتكب جريمة التستر التجاري على مقيمين من الجنسية الأردنية ، حيث كانا يديران مصنع ألومنيوم بالرياض .

كما قررت المحكمة الجزائية بالرياض معاقبتهم بـ150 ألف ريال غرامة مالية ، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص .

كما قررت جزائية الرياض شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط وإبعاد المتستر عليهما وعدم السماح لهما بالعودة للعمل ، بجانب نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين .

 

الرياض
وزارة التجارة
التستر التجاري
تشهير

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معلومات ممتازه ومهمه جداً ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايش هذا اللوك الممتاز يادكتور الزعااق ..؟؟ .. اثاريك دكتور ازياء ماهو دكتور مناخ وطقس وبس ..!!! .. افتح محل خياطه تجدني اول زبون ، لثياب العيد ، وكل عام وانت بخير وصحه وسلام ..
الملل
الجمال في الستر ومافي رجال عنده ذرة رجوله وكرامة يرضي يرتبط بمن هو كل وقت وحين في تصوير لانه في الغد الناس ليقولون عنك اكبر خروف
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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