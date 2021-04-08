"التجارة" تشهِّر بمواطن تستر على مقيمين يديران مصنع ألومنيوم بالرياض

الرياض (صدى):
شهَرت وزارة التجارة اليوم الخميس بمواطن تستر على مقيمين يديران معملاً لتصنيع الألومنيوم .
وأكدت وزارة التجارة أن المواطن "فادي بن أديب بن سليمان الحوشان " ارتكب جريمة التستر التجاري على مقيمين من الجنسية الأردنية ، حيث كانا يديران مصنع ألومنيوم بالرياض .
كما قررت المحكمة الجزائية بالرياض معاقبتهم بـ150 ألف ريال غرامة مالية ، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص .
كما قررت جزائية الرياض شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط وإبعاد المتستر عليهما وعدم السماح لهما بالعودة للعمل ، بجانب نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين .