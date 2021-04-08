الكشف عن سبب تغير لون مياه وتربة ساحل الدوحة الغربية لـ "الأسود"

خالد الظفيري (صدى):
كشفت الهيئة العامة للبيئة بالكويت، اليوم الخميس، سبب تغير لون البحر والتربة في منطقة الدوحة الغربية إلى اللون الأسود، موضحة أن ذلك جاء نتيجة قلة نسبة الأكسجين المذاب بالماء بسبب قلة التيارات .
وقالت الهيئة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن فريقًا من الهيئة عاين الساحل استجابة للبلاغ الوارد حول وجود تلوث بحري في منطقة الدوحة الغربية قرب الشاليهات، وتم أخذ القياسات الحقلية وجمع العينات لإجراء التحاليل المخبرية، مشيرة إلى أن تغير خواص الماء والتربة الفيزيائية والكيميائية يعد أحد أسباب تغير لون الماء والتربة إلى الأسود.
وأضافت أن هذا اللون ينتج عن ازدياد مادة كبريتيد الهيدروجين من التفكك الميكروبي لازدياد المواد العضوية في غياب أو قلة نسب الأكسجين المذاب بالماء بسبب قلة التيارات، ولأن المنطقة شبه مغلقة، مؤكدة أن هذه العملية تعرف بالعمليات اللاهوائية التي تتم عن طريق الكائنات الحية الدقيقة -البكتيريا اللاهوائية- والتي تقلل الكبريتات وينتج عن هذه العملية انبعاث غاز كبريتيد الهيدروجين.