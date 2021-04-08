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فافر يوضح موقفه من تدريب الهلال

منذ 16 دقيقة
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فافر يوضح موقفه من تدريب الهلال

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر أن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، اقترب من حسم "ملف" المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

كان الهلال قد قدم عرضًا إلى السويسري لوسيان فافر، المدير الفني السابق لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، براتب سنوي يتراوح بين 6 إلى 8 ملايين يورو.

وأوضحت وسائل الإعلام الألمانية، أن فافر وافق بشكل مبدئي، على عرض الهلال، حيث من المقرر أن يبدأ مهمته مع زعيم آسيا، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

وكشفت مصادر أن الإدارة الهلالية تدرس التخلي عن أكثر من لاعب أجنبي، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ وهم "الكولومبي جوستافو كويلار,و سيباستيان جيوفينكو، و بافيتيمبي جوميز، الأرجنتيني لوسيانو فيتو",مشيرة إلى أن الهلال، وضع الثنائي الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، والبيروفي أندريه كاريلو، كخط أحمر لا يمكن المساس بهما أبدًا، في سوق الانتقالات الصيفية.

الهلال
كويلار
فافر

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