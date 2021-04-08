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الكشف عن وجهة مبابي المقبلة

منذ 31 دقيقة
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الكشف عن وجهة مبابي المقبلة

وكالات (صدى):
كشف جوسيب بيدريرول، مقدم برنامج الشيرينغيتو، عن وجهة كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان النقبلة، مبينا أنه سيلعب في نادي ريال مدريد الموسم المقبل.

وأوضح البرنامج الإسباني الشهير، إن ريال مدريد يرى أن التفاوض بشأن مبابي، سيكون أسهل من إيرلينغ هالاند، خلال الصيف المقبل، بسبب مغالاة بروسيا دورتموند ورغبته في الاحتفاظ باللاعب موسمًا آخر.

وأضاف أن البرازيلي فينسيوس جونيور، سيكون على طاولة مفاوضات ريال مدريد وباريس سان جيرمان بشأن مبابي، خاصة أن البرازيلي يُعد هدفًا أساسيًا لليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي.

ريال مدريد
باريس سان جيرمان
مبابي

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