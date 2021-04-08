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مصر: حكم بالمؤبد على محمود عزت بعد ثبوت إدانته في أحداث مكتب الإرشاد

منذ ساعة
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مصر: حكم بالمؤبد على محمود عزت بعد ثبوت إدانته في أحداث مكتب الإرشاد

القاهرة (صدى):
أصدر القضاء المصري بمجمع محاكم طره، اليوم الخميس الحكم بالمؤبد على محمود عزت بعد إدانته بالتحريض على القتل بالقضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد " ، وفقاً لـ " العربية " .

ووجهت النيابة العامة لمحمود عزت القيادي الإخواني البارز تهمة الاشتراك مع باقي المتهمين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم ومواجهة المتظاهرين في ثورة 30 يونيو المطالبة برحيل الرئيس المعزول محمد مرسى مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص واصابة 91 آخرين.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة والتخطيط لارتكاب الجريمة فقام المتهمون المتواجدين بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش تجاه الضحايا قاصدين إزهاق أرواحهم.

 

ثورة 30 يونيو
محمود عزت
أحداث مكتب الإرشاد

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أحدث التعليقات

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