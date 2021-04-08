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"البيئة" تطلق خدمة استيراد بذور التجارب للشركات والمؤسسات الزراعية

منذ ساعة
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"البيئة" تطلق خدمة استيراد بذور التجارب للشركات والمؤسسات الزراعية

الرياض (صدى):
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة استيراد بذور التجارب للشركات والمؤسسات الزراعية، وذلك عبر نظام "حصاد" الإلكتروني التابع للوزارة المخصص لاستقبال الخدمات والطلبات من الأفراد والشركات والمؤسسات.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تتيح للشركات الزراعية التقدم بطلب استيراد عينات بذور للتجارب، والأصناف التي تُثبت جدواها وملاءمتها لظروف المملكة، بحيث يتم تجربتها تحت إشراف الوزارة وعند اعتمادها وتسجيلها، يُسمح بعرضها في الأسواق وبيعها على المزارعين.

ودعت الوزارة، المستفيدين إلى استخدام هذه الخدمة، بالدخول إلى منصة "حصاد" عبر الرابط: هنا، والاستفادة من الخدمات التي تتيحها المنصة في خدمة أعمالهم، وتمكينهم من سرعة وإنجاز التعاملات بالتقدم بطلب استيراد عينات بذور للتجارب والأصناف.

يذكر أن نظام "حصاد" يقدم عدداً من الخدمات التي تتمثل في خدمة استيراد أسمدة، وخدمة استيراد مبيدات، وخدمة استيراد بذور وشتلات، وخدمات فسح للمبيدات والأسمدة والبذور والشتلات، بالإضافة إلى خدمات تصدير أسمدة ومبيدات وبذور وشتلات وخدمة تسجيل موقع زراعي وخدمة تحديث بيانات، بدءاً من تقديم الطلب حتى الانتهاء من الخدمة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة
حصاد
بذور التجارب

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