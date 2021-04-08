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وزير الداخلية: العلا ستصبح وجهة عالمية رائدة بعد رؤية "العلا.. رحلة عبر الزمن"

منذ ساعة
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وزير الداخلية: العلا ستصبح وجهة عالمية رائدة بعد رؤية "العلا.. رحلة عبر الزمن"

نايف السالم (صدى):
علق صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية على الرؤية التصميمية " العلا .. رحلة عبر الزمن " التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا .

وقال وزير الداخلية أنها تؤكد رؤية سموه لتطوير العلا لتصبح وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيزاً للمسار التنموي الشامل.

وكان سمو ولي العهد قد أطلق هذه الرؤية لإحياء وتأهيل المنطقة الأثرية الرئيسة في العُلا بشكل مسؤول ومستدام، في بيئة ثقافية وطبيعية فريدة من نوعها شمال غرب المملكة، حيث يُعد المشروع محطة رئيسية ضمن برنامج تطوير العُلا وتحويلها إلى وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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وليّ العهد يطلق الرؤية التصميمية " رحلة عبر الزمن "

العلا
الأمير محمد بن سلمان
الأمير عبد العزيز بن سعود

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 317
منذ ساعة
السؤال اللي نبغي نعرفه ليش العلا بالذات
ليش كل الاعلام والمسؤولين مركزين علي العلا وش السر في الموضوع

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أحدث التعليقات

المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
هذا الولأ غزل للنادي من أجل العودة وشفط للمال
د محمد ماجد بخش
مرجعية تمثيل وترتيب كتل العناصر بدلالة ثقالية أو ثقالية عددية خاصة بكل عنصر لكنها منتظمة مع تمثيل الزيادة في الوزن الذري والعدد الذري مع مراعاة اختلاف درجة التأثير وفق الثقالة الفراغية العددية الخاصة بتمثيل درجة وحيز الفراغ المحدد والممثل لدرجة الثقل المرتبط بوحدة اختلاف الفراغ الممثل لدرجة الثقالة والتأثير في تمثيل انتظام العدد الذري
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تمثيل حالة الأكسدة لثقالة العنصر بدلالة تمثيل ثقالة الارتباط
د محمد ماجد بخش
تحديد الثقل الرابط كأساس عددي ممثل بوحدات العناصر ممثلا لوحدات العنصر هو أساس تمثيل حالة الأكسدة المتداولة أو المعرفة
سعـــ ابومحمد ــد
اعووووذ بالله وش هالذمة اللي تشيل

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