الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر 13 وظيفة بجدة والطائف وتبوك

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر 13 وظيفة صحية وطبية بجدة والطائف وتبوك.
وأوضحت أن الوظائف المتوفرة هي طبيب طب الطوارئ في مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، وأخصائي تصوير القلب بالصدى الصوتي في مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية بتبوك)، و فني تخطيط قلب في مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية بتبوك، و فني تعقيم أسنان في مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية بتبوك، وفني تعقيم في مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية بتبوك، وطبيب أخصائي تخدير في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
وأضافت أن التقديم م بدأ اليوم الخميس وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرة إلى أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي: هنا