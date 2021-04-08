بايدن يجهز لإجراءات انتقامية ضد روسيا

وكالات (صدى):
إنتهت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن من مراجعة 4 ملفات استخباراتية، تتعلق بما يوصف بـ "الأفعال السيئة الروسية" المزعومة، مثل التدخل في الانتخابات واختراق (سولار ويندز/SolarWinds)، وهو ما يمهد الطريق للولايات المتحدة للإعلان عن إجراءات انتقامية ضد موسكو قريبًا بحسب وكالة بلومبرج.
وقالت الوكالة الأمريكية أن التحركات المحتملة قد تشمل عقوبات وطرد ضباط المخابرات الروسية الموجودين في الولايات المتحدة تحت غطاء دبلوماسي.
وأضافت أن الرد الأمريكي سيشمل أيضا فرض عقوبات على الأشخاص المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك على الوكالات المرتبطة بالتدخل في الانتخابات.
بينما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها إن موسكو وواشنطن على اتصال بشأن ما إذا كانت روسيا ستشارك في قمة عن المناخ بعد أن دعا بايدن بوتين لحضورها. وأضافت الوكالة أن روسيا تنتظر الحصول على المزيد من المعلومات من الولايات المتحدة قبل أن تقرر شكل مشاركتها.