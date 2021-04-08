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"الصحة العالمية" ترجح وجود صلة بين لقاح أسترازينيكا والجلطات الدموية

منذ 23 دقيقة
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"الصحة العالمية" ترجح وجود صلة بين لقاح أسترازينيكا والجلطات الدموية

وكالات (صدى):
أكدت منظمة الصحة العالمية، أن هناك صلة بين بين لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا وظهور شكل نادر من الجلطات الدموية.

وقالت المنظمة في بيان اليوم إنه لا بد من إجراء دراسات متخصصة من أجل فهم كامل للصلة المحتملة بين التلقيح وعوامل الخطر الممكنة.

وأوصى خبراء منظمة الصحة بتشكيل لجنة من المتخصصين السريريين لإعطاء مؤشرات إلى أفضل وسيلة ممكنة لتشخيص حالات جلطات الدم والتعامل معها إذا تم رصدها بعد تلقي اللقاح البريطاني - السويدي.

وكانت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية قالت إنه يجب إدراج جلطات الدم كأحد الآثار الجانبية النادرة جداً للقاح أسترازينيكا، لكنها أكدت أن فوائد اللقاح ما زالت تفوق مخاطره.

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منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
لقاح أسترازينيكا

التعليقات

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أحدث التعليقات

منيف
كفووو ترردف كفووو مابقى الا هالسلق يدربهم
إبن سمومة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
غييييوووورررر
عندما يغييب الفضلاء وأهل الدين والصلاح ويتصدر الموقف التافهين والتافهات فاعلم أن الوضع مدحدر
واضح*** وصريح***
مشاكل من يعيش أحلام اليقضة،قد لاتقف عند حد معين ولا شخص واحد..
ابو وليد
شارط عليهم انهم يعطونه الخرقه بس فريق ابو خرقه قال ما نعطيكم خرقتنا الحالميه

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