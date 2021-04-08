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سوق الأربعاء في أبوعريش في ستينيات القرن الماضي بجازان
منذ ساعة
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التعليقات
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أحدث التعليقات
.4love
مسكين هالادمي ترا ماطقوو خبر لك يبابا ههههه😹🤭 لاهين في ملذات وفتن الدنيا
.4love
سبحان الله العظيم هنا ننظر لأمر هام وهو أن الإسلام الحنيف قد حث على أهمية اليتيم وعظم الأجر والثواب الذي يرافقه فسبحان الله كل الدول الغير مسلمة وأولها امريكا تاريخهن مظلم جداً فهم من قديم الزمان وهم يعذبون اليتماء وبعضهم يكون مجرم بسبب تربية البشر السيئة له نيويورك على سبيل المثال بنيت على يد اليتامى فهي كانت ولا زالت إلى يومنا هذا فيها يتامى ولكن قلت أعداد العنف والقتل تجاههم مع انها موجوده ولكن قليلة لكن زمان كانت لا لأن زمآن كانوا البشر ينظرون للأطفال اليتامى أنهم أتوا من علاقات زنا وهم لايستحقون يعيشون حياة كريمة مع انهم مالهم ذنب فقط هم أتوا لهذه الحياة من أم غير سوية أو ابويين غير صالحين والبعض من اليتامى يولد من أم متوفية أو مقتولة والاب كذالك ولدرجة سوء حال النصارى واليهود زمان كانوا يهتمون لأطفالهم الحقيقيون اهتماماً جميلاً ورائعاً ولكن اليتيم كان ينظر له انه حثالة ولايستحق أن يعيش حياة كريمة كأقرانه الأطفال وهذا كان زمآن في زمن الجهل والفقر مع أن الآن فيه دول يحدث بها هذا الأمر المؤلم، ولكن الحمدلله في الدول المسلمة نادراً نرى أو نسمع بعنف تجاه اليتامى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى باليتيم.
سائر
يابعض الناس عليهم دباشه وهبل وحماقه ويتفل مغربي بوجوههم ويدافعون عنه وسنتين ونص ياخبول جاب دوري وحيد وتعرفون خيسوس وطرده سامي ودفع وجابوا رئيس مفصل واعترفوا مدربين الفقر وبعض لاعبينهم وهذا فرحانين فيه ابو بلنتيات وايرلس ودوري وحيد ههههه هو وماجدكم وفريقكم جحفلي لوحده جاب 18 بطوله للعلم يالدبش وماقلت جزمه الشلهوب ولا فانياه الثنيان وووو وافرحوا بدوري وحيد من سنتين ونص مع هذا ههههههههه
محمد
ياحلاوة سرنا تجارب وين اللقاحح امن ومجرب حسبي الله ونعم الوكيل
سائر
هذا الادامي مو معقول وله سوابق ببلده ومع لاعبين فريقه وبقطر وبالصين وهنا وتمثيلياته وبصق وقذاره وووو ومع ذلك يلف ويدور والله اخر الزمان فعلا وكل شيء اصبح معكوس ويارب سترك ويمكرون والله خير الماكرين وانقلب السحر على الساحر ولله الحمد ولسه مفاجاءات عظيمه قريبا ان شاءالله
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