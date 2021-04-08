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نيوم توفر وظائف لخريجي البكالوريوس والماجستير

منذ 43 دقيقة
1656
نيوم توفر وظائف لخريجي البكالوريوس والماجستير

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت نيوم عن انطلاق للإنضمام إلى برنامج GrOW المنتهي بالتوظيف لخريجي البكالوريوس و الماجستير.

وقالت "لكل الشغوفين بالمستقبل الجديد... نبحث في نيوم عن مواهب سعودية متميّزة لينضموا إلينا في بناء المستقبل الجديد داخل المملكة وخارجها.

وأشارت نيوم إلى أنه يمكن التقديم على برنامج نيوم للتطوّر قبل يوم 19 أبريل، من خلال الرابط هنا 

وأوضحت أن البرنامج المنتهي بالتوظيف، يقدم جانب تجربة التدريب العملي، فرصاً مميّزة لكل من يُكمل البرنامج بنجاح.

كما سينضم المرشحون منهم إلى فريق عمل يضم نخبة العقول يعملون على صياغة نموذج استثنائي للمعيشة المستدامة في نيوم عبر 14 قطاعاً متنوعاً مثل الطاقة، والماء، والرياضة وغيرها.

واشترطت أن يكون المتقدم خريج بكالوريوس أو ماجستير

الجنسية السعودية، والمعدل تراكمي لا يقل عن 3.5 من 4

لغة إنجليزية شفهية وكتابية ممتازة، وأن يكون لديه مهارات استثنائية في القيادة والوقت والمهام وإدارة الموارد

قوي وحل المشكلات والتفكير النقدي، والتدريب، ومهارات التواصل مع الآخرين.

وظائف
نيوم
خريجي البكالوريوس

التعليقات

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أحدث التعليقات

منيف
كفووو ترردف كفووو مابقى الا هالسلق يدربهم
إبن سمومة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
غييييوووورررر
عندما يغييب الفضلاء وأهل الدين والصلاح ويتصدر الموقف التافهين والتافهات فاعلم أن الوضع مدحدر
واضح*** وصريح***
مشاكل من يعيش أحلام اليقضة،قد لاتقف عند حد معين ولا شخص واحد..
ابو وليد
شارط عليهم انهم يعطونه الخرقه بس فريق ابو خرقه قال ما نعطيكم خرقتنا الحالميه

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