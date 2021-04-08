طرح "تداول" للإكتتاب العام خلال شهور

الرياض (صدى):
تعتزم هيئة السوق المالية التحول إلى شركة قابضة تحت مسمى " مجموعة تداول " وذلك لطرحها للإكتتاب العام خلال 2021 م .
ومن المقرر أن تضم مجموعة تداول 4 شركات تحت إدارتها وهي " تداول السعودية " وهي سوق الأوراق المالية ، وشركة مركز مقاصة للأوراق المالية " مقاصة " ، وشركة مركز إيداع للأوراق المالية " إيداع " ، والرابعة شركة وامض الجديدة والمتخصصة في الخدمات والحلول التقنية القئمة على الإبتكار ، وفقاً لصحيفة " مكة " .
من جانبها ، أكد رئيس مجلس الإدارة سارة السحيمي على أهمية هذه الخطوة لفتح آفاق جديدة كي تصبح السوق المالية لسعودية رائدة بين الأسواق العالمية بعد الإنجازات الكثيرة التي حققتها .