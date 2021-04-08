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طرح "تداول" للإكتتاب العام خلال شهور

منذ ساعة
2071
طرح "تداول" للإكتتاب العام خلال شهور

الرياض (صدى):
تعتزم هيئة السوق المالية التحول إلى شركة قابضة تحت مسمى " مجموعة تداول " وذلك لطرحها للإكتتاب العام خلال 2021 م .

ومن المقرر أن تضم مجموعة تداول 4 شركات تحت إدارتها وهي " تداول السعودية " وهي سوق الأوراق المالية ، وشركة مركز مقاصة للأوراق المالية " مقاصة " ، وشركة مركز إيداع للأوراق المالية " إيداع " ، والرابعة شركة وامض الجديدة والمتخصصة في الخدمات والحلول التقنية القئمة على الإبتكار ، وفقاً لصحيفة " مكة " .

من جانبها ، أكد رئيس مجلس الإدارة سارة السحيمي على أهمية هذه الخطوة لفتح آفاق جديدة كي تصبح السوق المالية لسعودية رائدة بين الأسواق العالمية بعد الإنجازات الكثيرة التي حققتها .

 

تداول
هيئة السوق المالية
سارة السحيمي

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أحدث التعليقات

منيف
كفووو ترردف كفووو مابقى الا هالسلق يدربهم
إبن سمومة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
غييييوووورررر
عندما يغييب الفضلاء وأهل الدين والصلاح ويتصدر الموقف التافهين والتافهات فاعلم أن الوضع مدحدر
واضح*** وصريح***
مشاكل من يعيش أحلام اليقضة،قد لاتقف عند حد معين ولا شخص واحد..
ابو وليد
شارط عليهم انهم يعطونه الخرقه بس فريق ابو خرقه قال ما نعطيكم خرقتنا الحالميه

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