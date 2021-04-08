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بالفيديو.. أول مواطن ومقيم تلقيا لقاح كورونا يتحدثان عن دوافعهما لأخذ اللقاح

منذ ساعة
1862
بالفيديو.. أول مواطن ومقيم تلقيا لقاح كورونا يتحدثان عن دوافعهما لأخذ اللقاح

الرياض (صدى):
تحدث أول مواطن تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المملكة، عماد الديحان، عن السبب الذي دفعه للمسارعة في حجز موعد لتلقي التطعيم ضد الفيروس.

وقال المواطن في مقطع فيديو بثته وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، أن ابنه أصيب بالفيروس في مارس من العام الماضي، وعندما شاهد المعاناة التي عاناها نجله والأسرة كلها بعد إصابته قرر أخذ اللقاح المضاد لكوفيد 19.

ومن ناحيته، أكد أول مقيم يتلقى لقاح كورونا في المملكة، راتب الحمدني (معلم)، إنه أخذ الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح، مضيفا أنه لم يعانِ أي أعراض نهائياً بعد تلقيه الجرعتين

المملكة
لقاح كورونا
حجز موعد

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أحدث التعليقات

منيف
كفووو ترردف كفووو مابقى الا هالسلق يدربهم
إبن سمومة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
غييييوووورررر
عندما يغييب الفضلاء وأهل الدين والصلاح ويتصدر الموقف التافهين والتافهات فاعلم أن الوضع مدحدر
واضح*** وصريح***
مشاكل من يعيش أحلام اليقضة،قد لاتقف عند حد معين ولا شخص واحد..
ابو وليد
شارط عليهم انهم يعطونه الخرقه بس فريق ابو خرقه قال ما نعطيكم خرقتنا الحالميه

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