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النيابة الكويتية تحقق مع شركة كبرى تتعاون مع شبكة إيرانية في غسيل الأموال

منذ ساعة
1959
النيابة الكويتية تحقق مع شركة كبرى تتعاون مع شبكة إيرانية في غسيل الأموال

خالد الظفيري (صدى):
تحقق النيابة العامة الكويتية في اتهام شركة كبرى بغسيل الأموال بمبلغ 13 مليون دولار بعد التوصل إلى علاقة مريبة وبينها وبين شركة " شبكة فؤاد الإيراني " .

وتوصلت المباحث إلى أن "التحويلات المالية الضخمة قادمة من إحدى الدول الخليجية" ، ويخضع كبار المسؤولين بالشركة الكويتية للتحقيق وهما كويتيان (المدير العام للشركة ومساعده) ومصريان (مدير مالي ونائبه) ويمنيان (محاسبان " ) ، وتم احتجازهم 4 أيام في أمن الدولة، وإدراجهم على قوائم منع السفر .

ومن المقرر بدء أولى جلسات القضية أمام المحكمة يوم 28 من الشهر الجاري .

غسيل الأموال
النيابة العامة الكويتية
شبكة إيرانية

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أحدث التعليقات

منيف
كفووو ترردف كفووو مابقى الا هالسلق يدربهم
إبن سمومة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
غييييوووورررر
عندما يغييب الفضلاء وأهل الدين والصلاح ويتصدر الموقف التافهين والتافهات فاعلم أن الوضع مدحدر
واضح*** وصريح***
مشاكل من يعيش أحلام اليقضة،قد لاتقف عند حد معين ولا شخص واحد..
ابو وليد
شارط عليهم انهم يعطونه الخرقه بس فريق ابو خرقه قال ما نعطيكم خرقتنا الحالميه

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