النيابة الكويتية تحقق مع شركة كبرى تتعاون مع شبكة إيرانية في غسيل الأموال

خالد الظفيري (صدى):
تحقق النيابة العامة الكويتية في اتهام شركة كبرى بغسيل الأموال بمبلغ 13 مليون دولار بعد التوصل إلى علاقة مريبة وبينها وبين شركة " شبكة فؤاد الإيراني " .
وتوصلت المباحث إلى أن "التحويلات المالية الضخمة قادمة من إحدى الدول الخليجية" ، ويخضع كبار المسؤولين بالشركة الكويتية للتحقيق وهما كويتيان (المدير العام للشركة ومساعده) ومصريان (مدير مالي ونائبه) ويمنيان (محاسبان " ) ، وتم احتجازهم 4 أيام في أمن الدولة، وإدراجهم على قوائم منع السفر .
ومن المقرر بدء أولى جلسات القضية أمام المحكمة يوم 28 من الشهر الجاري .