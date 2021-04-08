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"النمر": لا يحق للمستشفى الخاص إلزامك بإجراء التحاليل لديهم

منذ 31 دقيقة
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"النمر": لا يحق للمستشفى الخاص إلزامك بإجراء التحاليل لديهم

الرياض (صدى):
أكد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الخميس أنه لا يحق للمستشفى الخاص إلزام المريض بإجراء التحاليل أو الفحوصات لديها وأنه يحق للمريض الإختيار .

وأكد الدكتور خالد النمر أنه يمكن للمريض التقدم ببلاغ لوزارة الصحة في حالة حدوث ذلك على الرقم 937 .

كما نشر الدكتور خالد النمر بعض حقوق المريض في المستشفيات الخاصة والتي تؤكد عليها وزارة الصحة ، ومنها فتح ملف بالمستشفى بدون مقابل ، والحصول على تقرير طبي مجاني والحصول على قيمة التكاليف المتوقعة قبل البدء بالعلاج وتزويدك بفاتورة دقيقة بالخدمة المقدمة والتكاليف .

كما يجب على المستشفيات الخاصة عدم إلزام المريض بالذهاب إلى صيدلية معينة أو مستشفى معية أو مختبر معين وأن تكون المراجعة مجنية في المؤسسات الصحية الخاصة خلال الـ 14 يوم من تاريخ الكشف الأول .

 

المستشفيات الخاصة
الدكتور خالد النمر
التحاليل

التعليقات

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أحدث التعليقات

نبيل
لازم من عقاب حازم لكل من يعتقد ان الامور متروكة بدون رقيب
.4love
هههه😹🤭 اللهم لا شماته بس صوتها تقل عنزٍ تثغي 🐐 ، ياخي ركز على الموهوبين في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أو تصدق على المرضى المنومين في المستشفيات إلي يئنون من الألم والتعب الله يشفيهم ويبعد عنهم الألم والحزن.
سالم
لاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اجل ابراج هههههههه شر البلية مايضحك
زعيم اااسيا
فعلا تعليقات بني فقر عن سوء سلوك محترفينهم زي الي يقول ايران شريفه
عابر سبيل
ادب البزارين الى ياخذ هالوجيه من المجتمع

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