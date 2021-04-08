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تراجع أسعار النفط اليوم

منذ ساعة
1838
تراجع أسعار النفط اليوم

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس بعد ارتفاع مخزونات البنزين الأمريكية مما أثار مخاوف بشأن مستويات الطلب لدى الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء إلى ارتفاع مخزونات البنزين بنحو 4 ملايين برميل في الأسبوع الماضي.

ومع ذلك فإن المستثمرين يعلقون آمالا على سرعة تعافي الاقتصاد بعدما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2021 من 5.5% إلى 6%.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يونيو بنحو 0.7% إلى 62.74 دولار للبرميل في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو 0.8% مسجلة 59.36 دولار للبرميل.

المملكة
النفط
أسعار النفط

التعليقات

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أحدث التعليقات

منيف
كفووو ترردف كفووو مابقى الا هالسلق يدربهم
إبن سمومة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
غييييوووورررر
عندما يغييب الفضلاء وأهل الدين والصلاح ويتصدر الموقف التافهين والتافهات فاعلم أن الوضع مدحدر
واضح*** وصريح***
مشاكل من يعيش أحلام اليقضة،قد لاتقف عند حد معين ولا شخص واحد..
ابو وليد
شارط عليهم انهم يعطونه الخرقه بس فريق ابو خرقه قال ما نعطيكم خرقتنا الحالميه

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