مباريات اليوم الخميس

ماجد محمد (صدى):
يشهد اليوم الخميس عدة مباريات في مختلف ملاعب العالم أبرزها مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة، أرسنال ضد سلافيا براج التشيكي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي ، ونستعرض في هذا التقرير مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها :
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة :
يلتقي غرناطة ضد مانشستر يونايتد – الساعة 10 مساءً بتوقيت الرياض على - beIN Sports 1 HD Premium
ويلتقي أرسنال أمام سلافيا براج التشيكي الساعة 10 مساءً ويُذاع اللقاء على - beIN Sports 2 HD Premium
كما تقام مباراة أياكس الهولندي وروما الساعة 10 مساعة وتُذاع على - beIN Sports 3 HD Premium
، أما مباراة دينامو زغرب الكرواتي و فياريال فتذاع في العاشرة مساءً أيضاً على ً - beIN Sports HD Xtra 1
مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة :
يلتقي دينيزليسبور وقاسم باشا - 4 عصرا بتوقيت الرياض ويُذاع اللقاء على ً - beIN Sports HD 2 TR
كما يلتقي غازي عنتاب و إسطنبول باشاك شهير الساعة 4 عصراً - beIN Sports HD 1 TR
أما ملطية سبور و فنربخشة فيذاع اللقاء الساعة 7 مساءً - beIN Sports HD 1 TR
مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة :
يلتقي ريد ستار ضد أولمبيك ليون – الساعة 8 مساءً بتوقيت الرياض ً على EuroSport 2 France