الأعداد السابقة للصحيفة

مباريات اليوم الخميس

منذ 41 دقيقة
1714
مباريات اليوم الخميس

ماجد محمد (صدى):
يشهد اليوم الخميس عدة مباريات في مختلف ملاعب العالم أبرزها مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة، أرسنال ضد سلافيا براج التشيكي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي ، ونستعرض في هذا التقرير مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها :

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة :

يلتقي غرناطة ضد مانشستر يونايتد – الساعة 10 مساءً بتوقيت الرياض على - beIN Sports 1 HD Premium

ويلتقي أرسنال أمام سلافيا براج التشيكي الساعة 10 مساءً ويُذاع اللقاء على - beIN Sports 2 HD Premium

كما تقام مباراة أياكس الهولندي وروما الساعة 10 مساعة وتُذاع على - beIN Sports 3 HD Premium

، أما مباراة دينامو زغرب الكرواتي و فياريال فتذاع في العاشرة مساءً أيضاً على ً - beIN Sports HD Xtra 1

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة :

يلتقي دينيزليسبور وقاسم باشا - 4 عصرا بتوقيت الرياض ويُذاع اللقاء على ً - beIN Sports HD 2 TR

كما يلتقي غازي عنتاب و إسطنبول باشاك شهير الساعة 4 عصراً - beIN Sports HD 1 TR

أما ملطية سبور و فنربخشة فيذاع اللقاء الساعة 7 مساءً - beIN Sports HD 1 TR

مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة :

يلتقي ريد ستار ضد أولمبيك ليون – الساعة 8 مساءً بتوقيت الرياض ً على EuroSport 2 France

 

الدوري التركي
الدوري الأوروبي
مباريات اليوم
كأس فرنسا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نبيل
لازم من عقاب حازم لكل من يعتقد ان الامور متروكة بدون رقيب
.4love
هههه😹🤭 اللهم لا شماته بس صوتها تقل عنزٍ تثغي 🐐 ، ياخي ركز على الموهوبين في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أو تصدق على المرضى المنومين في المستشفيات إلي يئنون من الألم والتعب الله يشفيهم ويبعد عنهم الألم والحزن.
سالم
لاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اجل ابراج هههههههه شر البلية مايضحك
زعيم اااسيا
فعلا تعليقات بني فقر عن سوء سلوك محترفينهم زي الي يقول ايران شريفه
عابر سبيل
ادب البزارين الى ياخذ هالوجيه من المجتمع

أخر الأخبار

ربط إلكتروني بين توكلنا واعتمرنا لإدارة تصاريح الحج والعمرة
ربط إلكتروني بين توكلنا واعتمرنا لإدارة تصاريح الحج والعمرة
منذ 11 دقيقة 1276
تراجع أسعار النفط اليوم
تراجع أسعار النفط اليوم
منذ 21 دقيقة 1290
جمال سليمان يوضح حقيقة علاقة مسلسل الطاووس بـ "فتاة الفيرمونت"
جمال سليمان يوضح حقيقة علاقة مسلسل الطاووس بـ "فتاة الفيرمونت"
منذ 26 دقيقة 444
"النمر": لا يحق للمستشفى الخاص إلزامك بإجراء التحاليل لديهم
"النمر": لا يحق للمستشفى الخاص إلزامك بإجراء التحاليل لديهم
منذ 31 دقيقة 1613
بالفيديو.. رعش يطلب الزواج من لجين عمران مقابل ناطحة سحاب
بالفيديو.. رعش يطلب الزواج من لجين عمران مقابل ناطحة سحاب
منذ 36 دقيقة 823
مباريات اليوم الخميس
مباريات اليوم الخميس
منذ 41 دقيقة 1719
وكالة الأدوية الأوروبية تحسم الجدل رسمياً حول جلطات "أسترازينيكا"
وكالة الأدوية الأوروبية تحسم الجدل رسمياً حول جلطات "أسترازينيكا"
منذ 52 دقيقة 2082
أمور يجب مراعاتها عند صيام الأطفال في رمضان
أمور يجب مراعاتها عند صيام الأطفال في رمضان
منذ ساعة 1752
غرق طفل أثناء استحمامه فى بحيرة هربا من حرارة الجو
غرق طفل أثناء استحمامه فى بحيرة هربا من حرارة الجو
منذ ساعة 730
5 أنشطة ستغير حياتك في احتفال "لا للأعمال المنزلية"
5 أنشطة ستغير حياتك في احتفال "لا للأعمال المنزلية"
منذ ساعة 1592