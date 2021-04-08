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وكالة الأدوية الأوروبية تحسم الجدل رسمياً حول جلطات "أسترازينيكا"

منذ 51 دقيقة
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وكالة الأدوية الأوروبية تحسم الجدل رسمياً حول جلطات "أسترازينيكا"

وكالات (صدى):
أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، أنها وجدت صلة محتملة بين لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا وجلطات دموية نادرة، لكنها أوضحت أن فوائد اللقاح لا تزال تفوق المخاطر.

ودعت الهيئة الأوروبية لضرورة إدراج جلطات الدم كأحد الآثار الجانبية "النادرة جدًا" للقاح أسترازينيكا.

وأوضح بيان الهيئة بأن لجنة السلامة التابعة لها خلصت إلى أن جلطات الدم غير العادية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية يجب أن تُدرج على أنها آثار جانبية "نادرة جدا" للقاح، وتحدثت عن رابط ممكن بين اللقاح وهذه الحالات النادرة جدًا، لكن لم يتم التوصل إلى عوامل خطر محددة مثل العمر أو الجنس أو التاريخ الطبي يمكن أن تؤدي إلى حدوث الجلطات.

لقاح كورونا
جلطات الدم
استرازينيكا

التعليقات

.4love
.4love عدد التعليقات : 6475
منذ 33 دقيقة
ماشاءالله جلطات ههه😂

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أحدث التعليقات

نبيل
لازم من عقاب حازم لكل من يعتقد ان الامور متروكة بدون رقيب
.4love
هههه😹🤭 اللهم لا شماته بس صوتها تقل عنزٍ تثغي 🐐 ، ياخي ركز على الموهوبين في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أو تصدق على المرضى المنومين في المستشفيات إلي يئنون من الألم والتعب الله يشفيهم ويبعد عنهم الألم والحزن.
سالم
لاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اجل ابراج هههههههه شر البلية مايضحك
زعيم اااسيا
فعلا تعليقات بني فقر عن سوء سلوك محترفينهم زي الي يقول ايران شريفه
عابر سبيل
ادب البزارين الى ياخذ هالوجيه من المجتمع

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