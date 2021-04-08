وكالة الأدوية الأوروبية تحسم الجدل رسمياً حول جلطات "أسترازينيكا"

وكالات (صدى):
أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، أنها وجدت صلة محتملة بين لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا وجلطات دموية نادرة، لكنها أوضحت أن فوائد اللقاح لا تزال تفوق المخاطر.
ودعت الهيئة الأوروبية لضرورة إدراج جلطات الدم كأحد الآثار الجانبية "النادرة جدًا" للقاح أسترازينيكا.
وأوضح بيان الهيئة بأن لجنة السلامة التابعة لها خلصت إلى أن جلطات الدم غير العادية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية يجب أن تُدرج على أنها آثار جانبية "نادرة جدا" للقاح، وتحدثت عن رابط ممكن بين اللقاح وهذه الحالات النادرة جدًا، لكن لم يتم التوصل إلى عوامل خطر محددة مثل العمر أو الجنس أو التاريخ الطبي يمكن أن تؤدي إلى حدوث الجلطات.