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صورة نادرة لصحن الحرم
منذ 38 دقيقة
594
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ادع ربك في كل حين
يا الله يا كريم انزل علينا من بركات السماء
ابو بدر الهلالي المدريدي زعيم أسيا
العزيز غليس ولد رماح // تحية لك يا صديقي ال 15 يوم مجرد تمثيلية لإطفاء غضب الشارع الرياضي العام والخاص ؟! جميع القنوات الرياضية بمختلف الدول العربية بثت فديو القذر حمد الله وصار الموضوع رأي عام وهناك مطالبات بشطب اللاعب وإيقافة وتغريمه على فعلته الوسخه والدنئيه من الأحمق!؟ فلا تتعجب من مسلي ومن هم على شاكلتة بالوقوف مع لاعبهم الي شايف حاله أكبر منهم للأسف؟! ( أتذكر البكاية يوم أنطرد من فريقه القطري خلوه يمشي على رجوله ويطلب ليموزين والمقطع موجود على اليوتيوب؟!!)
د محمد ماجد بخش
أكررها مليون كرة ؛ ساعة إنصاف واحدة تكفيني لأعيشها خاتمة لنضالي من أجل كرامتي فلا يقول عابث الموضوع قديم أو فات أو مات أو نحوه
ابو بدر الهلالي المدريدي العالمي والحقيقي ومن الملعب ورابع العالم
من جد الله يحسن لنا ولك الخاتمة يبو خرقه جنان!! صارت مفبركة ؟ سبحان الله لو كان اللاعب هلالي كان رأينا إعلام أبو ريالين والتبع الي معاهم مسوين حملات ومطالبات بشطب اللاعب......الخ مثل ما حدث مع كوزمين عندما وضع التي شيرت على الأستيج ولم يرميه مثل ما فبركوا الخبر يا قرنبع باشا!!؟ الدنيا دوارة وبانتظار ما نهاية ال 15 يوم الغريبة بأمر النونو ؟! وأقلكم إياها من الأن لجنة الانضباط الي يبالها انضباط ستكتفي بالمدة المذكورة أعلاه وتذكروني زين يا تشليح بريمان؟! طول ما النونو موجود فلا عقوبات على الفقر ( لاعب الكوكب اليوم الثاني تم تغريمه وإيقافه!! ولاعب الفقر المدلل وإلي شايف حاله أكبر من ناديهم قاعد يسرح ويمرح ولا أحد يقدر يحرك ساكناً؟!! حمد الله ذكي لقي راتب ضخم وإدارات لا تمتلك الشجاعة والهيبة وأولهم حسينوه الي الواحد ما هو عارف اش دوره بالضبط؟! بس لوك وشو وسفريات!!
د محمد ماجد بخش
واصلت رسالتي مع خمسة من فلذات كبدي ليكونوا في أعلى وأفضل درجاتهم العلمية ردا على الإفك القاتل وهاأنذا أستشرب سمه وحدي
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