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إجراءات إغلاق صارمة في قطر بعد ارتفاع إصابات كورونا

منذ 57 دقيقة
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إجراءات إغلاق صارمة في قطر بعد ارتفاع إصابات كورونا

الدوحة (صدى):
أعلنت قطر، أمس الأربعاء، إعادة فرض إجراءات إغلاق صارمة، وحظر معظم الأنشطة الداخلية باستثناء محلات البيع بالتجزئة، وذلك بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وأصدر مجلس الوزراء القطري قرارا بإغلاق المطاعم والمقاهي وصالونات التجميل والحلاقة والمتاحف والمكتبات ودور السينما بدءا من يوم الجمعة.

وقال الدكتور عبداللطيف الخال رئيس المجموعة الوطنية للتصدي للفيروس: "نحن في منتصف الموجة الثانية ونشهد ارتفاعا في عدد الإصابات وحالات العناية المركزة“.

يأتي ذلك مع استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة على أن تؤدى صلاة التراويح خلال شهر رمضان في المنازل.

قطر
كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
معروف انها اجرت اكثر من عمليه تجميل في جسمها
ابو عمار
الله يكون بعونه
ابو عمار
الله يشفيه و يعافيه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب لكن الف كتاب في شهر كثير يا باشا

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