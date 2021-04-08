الصرامي للانضباط: لقطة حمدالله "مفبركة"

طلال الغامدي (صدى):
وجه سعود الصرامي المتحدث باسم نادي النصر سابقا، اليوم الخميس، رسالة للجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، بعد إيقاف مهاجم نادي النصر عبد الرزاق حمد الله 15 يوماً مؤقتا عن خوض المباريات الرسمية.
وقال الصرامي: " نصيحة لرئيس لجنة الانضباط وأعضائها، سارعوا لتصحيح قراركم فاللقطة مفبركة، و حمد الله يدعو الله أن يُرفع القرار عنه ".
وأضاف الصرامي: " تذكروا، الدعاء سلاح المؤمن، والعاقل اللي يسمع النصيحة ".
وكان حمدالله قام بحركة غير أخلاقية مع لاعب الفيصلي وليد الأحمد، عقب المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
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