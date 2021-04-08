الأعداد السابقة للصحيفة

مواطن "أبكم" يتورط في قضية قذف

منذ 43 دقيقة
1735
1
مواطن "أبكم" يتورط في قضية قذف

عادل الحربي (صدى):
في واقعة غريبة من نوعها، وجد مواطن أبكم نفسه متهما بقذف شخص، مهددا إياه برفع دعوى قضائية ضده.

واضطرت شقيقة الشاب " الأبكم " اللجوء إلى مكتب محاماة لمعرفة موقفه القانوني، حيث لا يستطيع الدفاع عن نفسه.

وأشارت شقيقة الشاب، إلى أن الشخص الذي يهدد شقيقها برفع دعوى قضائية ضده بزعم سبه وقذفه، على خلافات أسرية معهم.

ومن جانبه أوضح المحامي عاصم الملا أن القذف لا بد أن يكون بالنطق وليس بالإشارة، موضحا أن اللفظ الصريح هو الذي يعتمد بالقذف، ولا تقبل لغة الإشارة في ذلك، بحسب الوطن.

وأكد الملا أن الإشارة قد تحمل الشتم أو السب، ويكون فيها عقوبة تعزيرية، عبارة عن غرامة.

مواطن
قضية
قذف

التعليقات

زائر
زائر عدد التعليقات : 3485
منذ 38 دقيقة
يمكن كتابه برساله نصيه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تخيلوا الآن سائق سيارة أجرة يحمل معه ٥ ركاب لينقلهم إلى مدينة أخرى وفي منتصف الطريق تماما يقف بهم في استراحة ليفاجئوا باختفائه عن الانظار وربما عودته إلى حيث أتى بهم وحيدا : في رأيكم كم من السناريوهات المتوقعة يصلح لمعرفة ما حدث بدقة ! الشاهد في الموضوع أنه لم يتسلم الأجرة بعد والثانية أن المسافرين معه تعاملوا مع الأمر وكأن شيئا لم يحدث إذ أكملوا رحلتهم بنصف الأجرة . فهل ما حدث يستحق التحقق منه أو التحدث فيه !!
د محمد ماجد بخش
تخيلوا الآن سائق سيارة أجرة يحمل معه ٥ ركاب لينقلهم إلى مدينة أخرى وفي منتصف الطريق تماما يقف بهم في استراحة ليفاجئوا باختفائه عن الانظار وربما عودته إلى حيث أتى بهم وحيدا : في رأيكم كم من السناريوهات المتوقعة يصلح لمعرفة ما حدث بدقة ! الشاهد في الموضوع أنه لم يتسلم الأجرة بعد والثانية أن المسافرين معه تعاملوا مع الأمر وكأن شيئا لم يحدث إذ أكملها رحلتهم بنصف الأجرة . فهل ما حدث يستحق التحقق منه أو التحدث فيه !!
د محمد ماجد بخش
قد يتسلل ١٠ برفيسورات إلى المكان والمكانة دون حصولهم على شهادة الماجستير ويصبحوا مدراء جامعات وهنالك سر خفي معروف وهو الترقية حتى في برنامج الماجستير إلى مرحلة الدكتوراة وللعلم فأنا ممن حصلوا على تلك الميزة ولكن دون تسجيل أصلا لبرنامج الماجستير فهي ترقية في القبول مباشرة إلى الدكتوراه عبر البكالوريوس غير انني آثرت الحصول على شهادة الماجستير واستغربت معي ٥ سنوات في جامعة الملك عبدالعزيز وحصلت عليها بالتزامن مع درجة الدكتوراه وهنالك نوعان من الدراسة فيما يخص شهادات الماجستير وهما بتبسيط شديد النظام الإنجليزي والنظام الأمريكي
زائر
يمكن كتابه برساله نصيه
ابو مصرقع البدوي الرحال
نبي قرارات في وظايف شركات كبيره فيها تامين بعد الله اما وظايف خنبقه ماتفتح بيت رواتبها مو قيمه جوال ايفون خلاف المتطلبات الثانيه

أخر الأخبار

اعترافات ناحر طفلة بمصر: "معرفتش أغتصبها فقتلتها"
اعترافات ناحر طفلة بمصر: "معرفتش أغتصبها فقتلتها"
منذ 13 دقيقة 201
مواطن "أبكم" يتورط في قضية قذف
مواطن "أبكم" يتورط في قضية قذف
منذ 43 دقيقة 1736
دراسة تحذر: "الساونا تقلل عدد الحيوانات المنوية"
دراسة تحذر: "الساونا تقلل عدد الحيوانات المنوية"
منذ ساعة 259
عدنان جستنية : الدوري بخير إذا الإتحاد " منافس "
عدنان جستنية : الدوري بخير إذا الإتحاد " منافس "
منذ ساعة 343
السومة ينضم لمعسكر الأهلي لمواجهة الرائد
السومة ينضم لمعسكر الأهلي لمواجهة الرائد
منذ ساعة 1682
فواز الشريف : قد أتجه للتمثيل وأترك المجال الإعلامي
فواز الشريف : قد أتجه للتمثيل وأترك المجال الإعلامي
منذ ساعة 454
قاضي يصدر حكمًا ضد نفسه في سابقة الأولى من نوعها
قاضي يصدر حكمًا ضد نفسه في سابقة الأولى من نوعها
منذ ساعتين 630
دولة تفرض حجرا إجباريا على الوافدين
دولة تفرض حجرا إجباريا على الوافدين
منذ ساعتين 1990
باريس سان جيرمان يخطف فوزًا مثيرًا من بايرن ميونخ
باريس سان جيرمان يخطف فوزًا مثيرًا من بايرن ميونخ
منذ ساعتين 1780
شاب بشهادة طب مزورة يتسبب في كارثة لطفلة
شاب بشهادة طب مزورة يتسبب في كارثة لطفلة
منذ ساعتين 732