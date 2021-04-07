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باريس سان جيرمان يخطف فوزًا مثيرًا من بايرن ميونخ

منذ 51 دقيقة
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باريس سان جيرمان يخطف فوزًا مثيرًا من بايرن ميونخ

وكالات (صدى):
فاز باريس سان جيرمان على مضيفه بايرن ميونخ 3-2، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسدد كيليان مبابي هدفًا بالدقيقة الثالثة بعدما استلم الكرة من نيمار، ثم نجح ماركينيوس في إضافة الهدف الثاني.

وسجل تشوبو موتينج هدف البايرن الأول عند الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، ثم نجح توماس مولر في العودة بفريقه وإحراز هدف التعادل، ليسجل بعدها كيليان مبابي هدفًا ثالثًا لفريق باريس سان جيرمان.

ومن ناحية أخرى فاز فريق تشيلسي الإنجليزي على مضيفه بورتو البرتغالي، 2-0، الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل ماسون ماونت الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 32، قبل أن يضيف بن تشلويل الهدف الثاني في الدقيقة 85.

باريس سان جيرمان
بايرن ميونخ

التعليقات

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أحدث التعليقات

و1حد
الله يقطع من جمعكم يالسرابيت يالطواقي والله انكم تتمنون اءغاء عقدة بعد عشان تنفكون من لسعاته اصلـ لجنة الانظباط ماعندها سالفة ولا نسينا حركة كريري لعمكم بيتروس..
أبوخالد-أبها.
يؤتى يوم القيامة بالصحف التي تم تسجيل أقوال وأفعال العباد فيها لتبدأ المحاكمات .. لكل مايقوله العبد ويفعله .. في الدنيا .. وإتهام الناس بأي تهمة .. ليس بالأمر اليسير .. وليس في الموضوع مزح وهزل .. فليستعد لذلك اليوم .. أولئك الذين يلقون بالتهم جزافا على الأخرين حينما سمع أحد العلماء الربانيين شخصا يقدح في أخر سأله : هل غزوت .. أي هل شاركت في الجهاد ضد المشركين والكفار ..؟ فأجابه : لا لم أجاهد .. فقال العالم : سلم منك المشركين .. ولم يسلم منك إخوانك المسلمين ..!!؟؟ الفقه في الدين نعمة عظيمه .. تقود صاحبها إلى نعيم الدنيا والأخره .. والعكس صحيح .. فالجهل في أمور الشرع يجعل الإنسان ضائعا يتخبط في كل شيء . . قالوا يارسول الله : وهل نحن مؤاخذين بما نقول ..!!؟؟ قال : وهل يكب الناس في النار على وجوههم .. إلا حصائد ألسنتهم .. اللهم ألهمنا رشدنا .. وقنا شر انفسنا والشيطان .
أبوخالد-أبها.
قال وش دراك إنها كذبه ..!!؟؟ قال : من كبرها ..ههههه. يلقون من يصدقهم .
محمد الدوسري
هذا محل زينة سيارات
ربيعان الربيعان
حسين عبدالغني يدمر سمعته وتاريخه بقبوله لهذه الوظيفه لان النصر من سيء لاسوء وسيحملون فشلهم للمدرب ولحسين عبدالغني اتركهم لابارك الله فيهم هم واعلامهم

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