باريس سان جيرمان يخطف فوزًا مثيرًا من بايرن ميونخ

وكالات (صدى):
فاز باريس سان جيرمان على مضيفه بايرن ميونخ 3-2، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسدد كيليان مبابي هدفًا بالدقيقة الثالثة بعدما استلم الكرة من نيمار، ثم نجح ماركينيوس في إضافة الهدف الثاني.
وسجل تشوبو موتينج هدف البايرن الأول عند الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، ثم نجح توماس مولر في العودة بفريقه وإحراز هدف التعادل، ليسجل بعدها كيليان مبابي هدفًا ثالثًا لفريق باريس سان جيرمان.
ومن ناحية أخرى فاز فريق تشيلسي الإنجليزي على مضيفه بورتو البرتغالي، 2-0، الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسجل ماسون ماونت الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 32، قبل أن يضيف بن تشلويل الهدف الثاني في الدقيقة 85.