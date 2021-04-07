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القوة الجوية العراقي يتأهل إلى دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح

منذ 15 دقيقة
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القوة الجوية العراقي يتأهل إلى دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح

نواف السالم (صدى):
خطف نادي القوة الجوية العراقي فوزًا ثمينًا من الوحدة بركلات الترجيح؛ حيث استطاع حجز مقعده في دور المجموعات بعد فوزه بركلات الترجيح 3-2 على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة في الملحق الآسيوي المؤهل لمجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

ونجح نادي الوحدة في فرض سيطرته وسنحت له العديد من الفرص والتي لم يستغلها لاعبيه.

أحرز هدف الوحدة في الوقت الأصلي المالي يوسف نياكاتي مهاجم الوحدة ، فيما تعادل أيمن حسين لفريقه.

ومن المقرر أن ينضم نادي القوة الجوية الى المجموعة الثانية والتي تضم الشارقة الاماراتي "الذي سيستضيف مباريات المجموعة" وباختاكور الاوزبكي وتراكتور الاوزبكي.

دوري أبطال آسيا
القوة الجوية

التعليقات

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أحدث التعليقات

محمد الدوسري
العالم طفرانه والقادم أعظم
¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Z
الا زالوا يصيحون هالطواقي😁
خالد الربياوي
خل عرضك على جنب مالنا صللح محد ناقص انت مسؤل عن تصرفاتك وسوف تحاسب يكفي ان ابنائنا يشاهدون هذي الحركات الغير اخلاقية ولابد من المحاسبة كم تم محاسبة من قبلك مثل الحسن كيتا وغيره
MUASHI
فريق اكتشاف ناجح لكل المقاييس

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