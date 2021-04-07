القوة الجوية العراقي يتأهل إلى دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح

نواف السالم (صدى):
خطف نادي القوة الجوية العراقي فوزًا ثمينًا من الوحدة بركلات الترجيح؛ حيث استطاع حجز مقعده في دور المجموعات بعد فوزه بركلات الترجيح 3-2 على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة في الملحق الآسيوي المؤهل لمجموعات دوري أبطال آسيا 2021.
ونجح نادي الوحدة في فرض سيطرته وسنحت له العديد من الفرص والتي لم يستغلها لاعبيه.
أحرز هدف الوحدة في الوقت الأصلي المالي يوسف نياكاتي مهاجم الوحدة ، فيما تعادل أيمن حسين لفريقه.
ومن المقرر أن ينضم نادي القوة الجوية الى المجموعة الثانية والتي تضم الشارقة الاماراتي "الذي سيستضيف مباريات المجموعة" وباختاكور الاوزبكي وتراكتور الاوزبكي.