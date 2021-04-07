مستشار قانوني يوضح أثر عقوبة الانضباط على مشاركة "حمدالله" بدوري أبطال آسيا

نواف السالم (صدى):
أوضح المستشار القانوني، أيمن الرفاعي، مدى أثر العقوبة التي أقرتها لجنة الانضباط باتحاد القدم على لاعب نادي النصر، عبدالرزاق حمدالله.
وكانت لجنة الانضباط قررت إيقاف مهاجم نادي النصر 15 يوما قابلة للتمديد، حتى استيضاح الأحداث التي صاحبت مباراة فريقه مع الفيصلي في نصف نهائي كأس الملك.
وأوضح المستشار القانوني، وفقا لـ"العربية"، أن عقوبة لجنة الانضباط لا تشمل بطولة دوري أبطال آسيا التي يشارك فيها الفريق في الأسبوعين المقبلين.
وأضاف أن العقوبة لا تشمل بطولة دوري أبطال آسيا لأن نطاق شمول اللائحة محليا فقط، لافتا إلى أنه من الممكن إصدار عقوبة نهائية قبل مدة الـ15 يوم أو حتى تمديدها إلى 30 يوما كحد أقصى، أما بعد ذلك يجب أن يكون صدر وقتها قرار نهائي.