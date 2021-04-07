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شاهد.. الزعاق: وقوع ظاهرة كونية غريبة بنهاية شعبان 

منذ ساعة
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شاهد.. الزعاق: وقوع ظاهرة كونية غريبة بنهاية شعبان 

الرياض (صدى):
أشار خبير الطقس خالد الزعاق، إلى قرب وقوع ظاهرة كونية غريبة بنهاية شهر شعبان، قائلا:" هناك حركة غريبة لاثنين من أكبر الكواكب في المجموعة الشمسية بالقرب من الأرض".

وأوضح خالد الزعاق، عبر قناة "العربية":" أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية المشتري وزحل، والعرب يسمونها بالسرايات لأن لها حركة تسري بها بين النجوم بحركة مغايرة، وأهم السرايات المشتري وزحل والمريخ والزهرة".

ولفت:"خلال هذه الأيام سنشاهد جرمين سماويين بالجهة الشرقية قبيل شروق الشمس، الأعلى منهما زحل والأسفل منهما المشتري".

وتابع:"كان أهالينا رحمهم الله، يشاهدون كوكبي المشتري والزهرة في النهار، ويسمونها نجوم الظهر، ومنها أخذوا المثل المشهور في التهديد (والله لا وريك نجوم الظهر)"، مضيفا:"هلال آخر شهر شعبان سيقترب منهما بشكل مقارن، والمشترى عملاق المجموعة الشمسية فهو أكبر من الأرض بـ 1200 مرة، والقمر أصغر من الأرض بأربع مرات".

 

خالد الزعاق
شهر شعبان
ظاهرة كونية

التعليقات

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أحدث التعليقات

محمد الدوسري
العالم طفرانه والقادم أعظم
¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Z
الا زالوا يصيحون هالطواقي😁
خالد الربياوي
خل عرضك على جنب مالنا صللح محد ناقص انت مسؤل عن تصرفاتك وسوف تحاسب يكفي ان ابنائنا يشاهدون هذي الحركات الغير اخلاقية ولابد من المحاسبة كم تم محاسبة من قبلك مثل الحسن كيتا وغيره
MUASHI
فريق اكتشاف ناجح لكل المقاييس

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