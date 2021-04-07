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التشهير بمنشأة باعت بطاريات سيارات مقلدة بالدمام 

منذ 33 دقيقة
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التشهير بمنشأة باعت بطاريات سيارات مقلدة بالدمام 

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التجارة عن التشهير بشركة تختص في تجارة البطاريات بمدينة الدمام ومدير الشركة بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام العلامات التجارية بحيازة وبيع بطاريات سيارات مقلدة لعلامة تجارية معروفة.

وعرضت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمناً فرض غرامة مالية مائة ألف ريال ،ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وأكدت وزارة التجارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية واستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث تصل العقوبات المفروضة على المخالفين إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مليون ريال أو بهما معاً، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم ومنعهم من العودة للعمل في المملكة، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم.

الدمام
وزارة التجارة
بطاريات سيارات

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إبعد عن القرد وشجرته، ههههههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههه.
واضح*** وصريح***
بعير برمائي. أي سفينة الصحراء،وأيضا سفينة فالبحر..
الملل
اسوء مافي الشخص اذا نزع الله الحياء من وجه
واضح*** وصريح***
يا رب يا من خلقت الطب والدواء وعلمتنا طرق الاستشفاء اللهم اشف كل مريض يتألم اللهم لا تترك مريضاً إلا شافيته ولا تجعل بلائنا في أبداننا يا كريم. الحمد لله على سلامتك، أسأل الله أن يزيل عنك كل بأس. يا ربّ يا من خلقت الطب والدواء وعلّمتنا طرق الاستشفاء اللهم اشف كل مريض يتألم، اللهم لا تترك مريضاً إلّا شفيته ولا تجعل بلاءنا في أبداننا يا كريم. اللهم آمين.

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