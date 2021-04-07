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شاب يقوم بإيحاءات جنسية وأفعال خادشة للحياء أمام امرأة وأطفالها

منذ 27 دقيقة
1863
شاب يقوم بإيحاءات جنسية وأفعال خادشة للحياء أمام امرأة وأطفالها

الرياض (صدى):
أقدم شاب يعتلي دراجة نارية بصحبة شخص آخر على القيام بحركات وإيحاءات جنسية خادشة للحياء أمام سيدة كانت تصطحب أطفالها بالسيارة.

ووثقت السيدة مقطع فيديو للواقعة، وذكرت أنها كانت في طريقها لمنزلها بصحبة أطفالها، وأثناء وقوفها بإشارة المرور قام شاب إيحاءات جنسية أمامه، مضيفة أنها رفعت هاتفها لتصويره من أجل دفعه للتراجع عما يفعله، لكن ذلك لم يؤثر فيه، وواصل ما فعله.

ومن جهتهم، دشن مغردون على موقع "تويتر" وسما بعنوان "متحرش الدباب"، حيث تم تداول مقطع الفيديو الذي وثق الواقعة.

وأبدى المغردون استيائهم مما فعله الشاب، مطالبين الجهات المعنية بسرعة ضبط المحترش ومحاسبته.

سيارة
تحرش
جرائم التحرش
متحرش الدباب

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إبعد عن القرد وشجرته، ههههههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههه.
واضح*** وصريح***
بعير برمائي. أي سفينة الصحراء،وأيضا سفينة فالبحر..
الملل
اسوء مافي الشخص اذا نزع الله الحياء من وجه
واضح*** وصريح***
يا رب يا من خلقت الطب والدواء وعلمتنا طرق الاستشفاء اللهم اشف كل مريض يتألم اللهم لا تترك مريضاً إلا شافيته ولا تجعل بلائنا في أبداننا يا كريم. الحمد لله على سلامتك، أسأل الله أن يزيل عنك كل بأس. يا ربّ يا من خلقت الطب والدواء وعلّمتنا طرق الاستشفاء اللهم اشف كل مريض يتألم، اللهم لا تترك مريضاً إلّا شفيته ولا تجعل بلاءنا في أبداننا يا كريم. اللهم آمين.

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