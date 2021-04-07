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بالصور.. "الرويلي" يرعى حفل تخريج الدفعة الـ18من طلبة "الدفاع الجوي"

منذ ساعة
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بالصور.. "الرويلي" يرعى حفل تخريج الدفعة الـ18من طلبة "الدفاع الجوي"

محمد السعران (صدى):
رعى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم حفل تخرج الدورة (18) من طلبة الكلية وذلك بمقر الكلية بمدينة الطائف وكان في استقبال معاليه الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو قائد قوات الدفاع الجوي وقائد منطقة الطائف وقائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي.

وجاء ذلك نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -.

وبدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعد ذلك القى قائد الكلية اللواء المهندس الركن محمد بن وادع الثبيتي تقدم من خلالها بالشكر والتقدير لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة لتشريفة الحفل ومشاركة أبنائه الطلبه فرحتهم بانضمامهم إلى ساحات البطولة والتضحية.

وقال الركن محمد بن وادع الثبيتي إن الطلاب قد تلقو تدريباً عسكرياً فكرياً وقيادياً ولياقياً على أحدث المعايير القياديه ليكونوا قادة مسلحين بالعلم والإيمان للدفاع عن الوطن ونيل هذا الشرف العظيم كما أوضح بأن هذه الدورة تضم عدد من الدول الشقيقة والصديقة أمضو مع زملائهم الطلبة السعوديين أكثر من ثلاث سنوات أكملو من خلالها المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والأكاديمي والتدريب العلمي.

وسلمت راية الكلية وأدى الخريجون القسم ثم تم إعلان النتائج وكرم معاليه المتفوقين من الدفعة كما تسلم معاليه هدية بهذه المناسبة وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية ثم عزف السلام الملكي.

 

 

الطائف
الأمير محمد بن سلمان
فياض بن حامد الرويلي
حفل تخرج الدورة (18)
محمد بن وادع الثبيتي

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إبعد عن القرد وشجرته، ههههههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههه.
واضح*** وصريح***
بعير برمائي. أي سفينة الصحراء،وأيضا سفينة فالبحر..
الملل
اسوء مافي الشخص اذا نزع الله الحياء من وجه
واضح*** وصريح***
يا رب يا من خلقت الطب والدواء وعلمتنا طرق الاستشفاء اللهم اشف كل مريض يتألم اللهم لا تترك مريضاً إلا شافيته ولا تجعل بلائنا في أبداننا يا كريم. الحمد لله على سلامتك، أسأل الله أن يزيل عنك كل بأس. يا ربّ يا من خلقت الطب والدواء وعلّمتنا طرق الاستشفاء اللهم اشف كل مريض يتألم، اللهم لا تترك مريضاً إلّا شفيته ولا تجعل بلاءنا في أبداننا يا كريم. اللهم آمين.

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