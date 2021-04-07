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شاهد..موقف محرج لرئيسة المفوضية الأوروبية خلال اجتماع مع أردوغان

منذ 20 دقيقة
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شاهد..موقف محرج لرئيسة المفوضية الأوروبية خلال اجتماع مع أردوغان

أنقرة (صدى):
تعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لموقف محرج خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل.

ونشرت إحدى المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال المحادثات أمس في أنقرة، تُظهر اللقطات المنشورة كيفية دخول المشاركين الثلاثة في الاجتماع إلى غرفة الاجتماعات، التي تحتوي على كرسيين فقط. جلس عليهما أردوغان وشارل ميشيل.

وجلست  رئيسة المفوضية الأوروبية على الأريكة مقابل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الذي يحتل مرتبة أقل، وفقا للبروتوكول الدبلوماسي. ويتم توفير هذا المكان عادة للمترجمين وغيرهم من المشاركين في الاجتماع، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وعقبت عضوة البرلمان الأوروبي، صوفي إنت ويلد، في صفحتها على موقع "تويتر"، أن الحادث لم يكن مصادفة.

رجب طيب أردوغان
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير لاين

التعليقات

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اللي يقول طواقي اقول له الطواقي افضل من القواطي موتوا بغيظكم هذا الزعيم كايدكم يقول لكم اش اخبار الضغط يالقواطي وياكثر البنغالية بالشوارع يجمعون القواطي🥫🥫🥫 🤣😁
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
شاذ
ابو يزن
مهمآ جلبتم افضل المدربين فريقكم ظعيف فقير بطولات مايمشي الا بالدفع والمساعدات سواء داخل الملعب والقوه الجبارة لكم الان خارج الملعب ولو تم تطبيق الخصخصه وكانت الانديه عل مسافه واحده تشوفون وضع فريقكم مكانه دوري الدرجة الأولى مكانه المناسب
ابو يزن
مهمآ جلبتم افضل المدربين فريقكم ظعيف فقير بطولات مايمشي الا بالدفع والمساعدات سواء داخل الملعب والقوه الجبارة لكم الان خارج الملعب ولو تم تطبيق الخصخصه وكانت الانديه عل مسافه واحده تشوفون وضع فريقكم مكانه دوري الدرجة الأولى مكانه المناسب
احمد
ياخي استغرب المولات بنسبه كبيره يشتغلون فيها جنسيه يمنيه مدري ليش ماحد يكلمهم يمنعهم هل هم محصنيين مثلا والا عندهم منع تعرض والله شي يحير

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