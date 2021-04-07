شاهد..موقف محرج لرئيسة المفوضية الأوروبية خلال اجتماع مع أردوغان

أنقرة (صدى):
تعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لموقف محرج خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل.
ونشرت إحدى المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال المحادثات أمس في أنقرة، تُظهر اللقطات المنشورة كيفية دخول المشاركين الثلاثة في الاجتماع إلى غرفة الاجتماعات، التي تحتوي على كرسيين فقط. جلس عليهما أردوغان وشارل ميشيل.
وجلست رئيسة المفوضية الأوروبية على الأريكة مقابل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الذي يحتل مرتبة أقل، وفقا للبروتوكول الدبلوماسي. ويتم توفير هذا المكان عادة للمترجمين وغيرهم من المشاركين في الاجتماع، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
وعقبت عضوة البرلمان الأوروبي، صوفي إنت ويلد، في صفحتها على موقع "تويتر"، أن الحادث لم يكن مصادفة.