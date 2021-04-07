الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو .. حكم شراء الإنسان لزكاته من الفقير

منذ ساعة
1695
بالفيديو .. حكم شراء الإنسان لزكاته من الفقير

الرياض (صدى):
.قال الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، إنه يُحرم على الإنسان شراء زكاته.

وأضاف أن عن عمر بن الخطاب قال : حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص ، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " لا تشتره ولا تعد في صدقتك ، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه " متفق عليه.

وأكد أن على الإنسان عدم الرجوع في صدقته أو هبته، مضيفا أنه في حال طلب المرء شراء زكاته من الفقير، فأن الأخير سيشعر بالإحراج، وهذا سيجعله سيبيع السلعة بأقل من قيمتها.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
سعد الخثلان
الإمام محمد بن سعود

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اللي يقول طواقي اقول له الطواقي افضل من القواطي موتوا بغيظكم هذا الزعيم كايدكم يقول لكم اش اخبار الضغط يالقواطي وياكثر البنغالية بالشوارع يجمعون القواطي🥫🥫🥫 🤣😁
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
شاذ
ابو يزن
مهمآ جلبتم افضل المدربين فريقكم ظعيف فقير بطولات مايمشي الا بالدفع والمساعدات سواء داخل الملعب والقوه الجبارة لكم الان خارج الملعب ولو تم تطبيق الخصخصه وكانت الانديه عل مسافه واحده تشوفون وضع فريقكم مكانه دوري الدرجة الأولى مكانه المناسب
ابو يزن
مهمآ جلبتم افضل المدربين فريقكم ظعيف فقير بطولات مايمشي الا بالدفع والمساعدات سواء داخل الملعب والقوه الجبارة لكم الان خارج الملعب ولو تم تطبيق الخصخصه وكانت الانديه عل مسافه واحده تشوفون وضع فريقكم مكانه دوري الدرجة الأولى مكانه المناسب
احمد
ياخي استغرب المولات بنسبه كبيره يشتغلون فيها جنسيه يمنيه مدري ليش ماحد يكلمهم يمنعهم هل هم محصنيين مثلا والا عندهم منع تعرض والله شي يحير

أخر الأخبار

مدرب الهلال يستقر على بديل سالم الدوسري في كلاسيكو الاتحاد 
مدرب الهلال يستقر على بديل سالم الدوسري في كلاسيكو الاتحاد 
منذ ثانية 0
وليّ العهد يطلق الرؤية التصميمية " رحلة عبر الزمن "
وليّ العهد يطلق الرؤية التصميمية " رحلة عبر الزمن "
منذ 8 دقائق 1189
مواطنات يفاجئون عروس اثناء جلسة تصوير
مواطنات يفاجئون عروس اثناء جلسة تصوير
منذ 9 دقائق 170
هذي اللى يقولك على النية
هذي اللى يقولك على النية
منذ 10 دقائق 217
امحق فزعه
امحق فزعه
منذ 10 دقائق 178
شاهد..موقف محرج لرئيسة المفوضية الأوروبية خلال اجتماع مع أردوغان
شاهد..موقف محرج لرئيسة المفوضية الأوروبية خلال اجتماع مع أردوغان
منذ 20 دقيقة 1483
بالصور .. تسرب خزان مضغوط ببخار الماء في مصنع خرسانة بعنيزة
بالصور .. تسرب خزان مضغوط ببخار الماء في مصنع خرسانة بعنيزة
منذ 22 دقيقة 1384
أشياء يجب على قائدي السيارات فعلها عند الرحلات الطويلة
أشياء يجب على قائدي السيارات فعلها عند الرحلات الطويلة
منذ 29 دقيقة 1227
تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنان خالد سامي
تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنان خالد سامي
منذ 50 دقيقة 960
ما صدقوا خبر مع الشيلات
ما صدقوا خبر مع الشيلات
منذ ساعة 647