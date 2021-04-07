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حظر النَّشر في قضية الأمير حمزة بن الحسين يستثني أمرين 

منذ 12 دقيقة
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حظر النَّشر في قضية الأمير حمزة بن الحسين يستثني أمرين 

مسقط (صدى):
أوضح نائب عام عمَّان الدكتور حسن العبداللات، أن حظر النَّشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة بن الحسين، والصادر أمس، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك.

وأوضح حسن العبداللات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الحظر يستثنى منه ما يعبر عن الآراء وحرية الرَّأي والتَّعبير ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين، 38 ج، د، و39 من قانون المطبوعات والنَّشر.

وتابع أنَّ الحظر يستثني أيضًا التَّصريحات الصَّادرة عن الجهات الرَّسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلاقة ذلك.

 

الأردن
الأمير حمزة بن الحسين
حظر النشر
حسن العبداللات

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أحدث التعليقات

خالد
الوسط الفني قذر وعفن والخروج منه نجاة ..... يمكن هي خير للمخرج علشان يؤكل عياله بالحلال ويتوب من الوسخ والعفن الفني القذر
خالد
ضم العمره لوزارة السياحه أمنيه الليبراليين لإهانة شعيرة الحج والعمره
رااايق
هذي يسمونها الرفسة الخطافيه القاضية ** ههههههههههه
الملل
اتركوا سؤ الظن
فواز
ههههههههههههههه انا لي موظف 7 سنوات للحين ماوصل راتبي حتى 5 الاف بالشهر وهذا يقول 500 ريال متوسط الدخل الاسره السعوديه , تستهبل ؟

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