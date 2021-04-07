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شاهد.. ميثم عادل: الحركة الغير أخلاقية للمغربي حمدالله يتحملها حسين عبدالغني 

منذ 43 دقيقة
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شاهد.. ميثم عادل: الحركة الغير أخلاقية للمغربي حمدالله يتحملها حسين عبدالغني 

نواف السالم (صدى):
علق المدرب العراقي ميثم عادل، على الحركة الغير أخلاقية للمغربي عبدالرازق حمدالله ضد لاعب الفيصلي، قائلا:"الذي أوصل ‎حمدالله إلى هذا الوضع هذا النوع من الإعلام".

وأضاف ميثم عادل خلال تصريحات تلفزيونية:" يتحمل الجهاز الإداري بقيادة حسين عبدالغني ما يفعله حمدالله، فقد  طفح الكيل منه".

وأوضح:"مسؤولية تصرفات ‎حمدالله والحركة غير الأخلاقية  يتحملها هورفات"، لافتا:"والله عيب لدينا أطفال هذه التصرفات لاتمت إلى ثقافتنا ولا صلتنا ولا إلى الدين".

وتابع:" حمدالله وصل لهذا المستوى بسبب عدم وجود رادع لأنه اللاعب المدلل في النصر وهذه كارثة".

 

حسين عبدالغني
عبدالرازق حمدالله
ميثم عادل

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أحدث التعليقات

خالد
الوسط الفني قذر وعفن والخروج منه نجاة ..... يمكن هي خير للمخرج علشان يؤكل عياله بالحلال ويتوب من الوسخ والعفن الفني القذر
خالد
ضم العمره لوزارة السياحه أمنيه الليبراليين لإهانة شعيرة الحج والعمره
رااايق
هذي يسمونها الرفسة الخطافيه القاضية ** ههههههههههه
الملل
اتركوا سؤ الظن
فواز
ههههههههههههههه انا لي موظف 7 سنوات للحين ماوصل راتبي حتى 5 الاف بالشهر وهذا يقول 500 ريال متوسط الدخل الاسره السعوديه , تستهبل ؟

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