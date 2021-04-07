شاهد.. ميثم عادل: الحركة الغير أخلاقية للمغربي حمدالله يتحملها حسين عبدالغني 

نواف السالم (صدى):
علق المدرب العراقي ميثم عادل، على الحركة الغير أخلاقية للمغربي عبدالرازق حمدالله ضد لاعب الفيصلي، قائلا:"الذي أوصل حمدالله إلى هذا الوضع هذا النوع من الإعلام".
وأضاف ميثم عادل خلال تصريحات تلفزيونية:" يتحمل الجهاز الإداري بقيادة حسين عبدالغني ما يفعله حمدالله، فقد طفح الكيل منه".
وأوضح:"مسؤولية تصرفات حمدالله والحركة غير الأخلاقية يتحملها هورفات"، لافتا:"والله عيب لدينا أطفال هذه التصرفات لاتمت إلى ثقافتنا ولا صلتنا ولا إلى الدين".
وتابع:" حمدالله وصل لهذا المستوى بسبب عدم وجود رادع لأنه اللاعب المدلل في النصر وهذه كارثة".