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شرطة الشرقية: القبض على شخص دهس مقيماً أمام أحد المحال التجارية وهرب من الموقع

منذ ساعة
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شرطة الشرقية: القبض على شخص دهس مقيماً أمام أحد المحال التجارية وهرب من الموقع

الرياض (صدى):
صَرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه تعرض شخص لحادث دهس أمام أحد المحال التجارية، وهروب الجاني من الموقع، فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الخبر من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وبين المقدم الشهري أن إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى أن المركبة مسروقة من أمام أحد المنازل، وقيام الجاني بتظليل زجاج المركبة في المحل، والهروب دون دفع قيمة الخدمة، مما أدى إلى دهس مقيم من جنسية عربية في العقد الرابع من العمر يعمل في المحل ونُقل على إثره إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وحالته مستقرة ولله الحمد, وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

خالد
الوسط الفني قذر وعفن والخروج منه نجاة ..... يمكن هي خير للمخرج علشان يؤكل عياله بالحلال ويتوب من الوسخ والعفن الفني القذر
خالد
ضم العمره لوزارة السياحه أمنيه الليبراليين لإهانة شعيرة الحج والعمره
رااايق
هذي يسمونها الرفسة الخطافيه القاضية ** ههههههههههه
الملل
اتركوا سؤ الظن
فواز
ههههههههههههههه انا لي موظف 7 سنوات للحين ماوصل راتبي حتى 5 الاف بالشهر وهذا يقول 500 ريال متوسط الدخل الاسره السعوديه , تستهبل ؟

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