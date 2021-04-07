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"التعليم" تصدر دليلا جديدا للطلاب ذوي الإعاقة

منذ 22 دقيقة
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"التعليم" تصدر دليلا جديدا للطلاب ذوي الإعاقة

الرياض (صدى):
أصدرت وزارة التعليم دليل إستراتيجيات التعليم عن بُعد للطلاب ذوي الإعاقة والمعلمين وأولياء الأمور؛ بهدف تعزيز الخدمات التعليمية والنفسية والتأهيلية التي تسهم في إكسابهم المعرفة، وتنمية مهاراتهم، وكذلك دعم برامج التوعية والمسؤولية المجتمعية لتعزيز الوعي، وإرشاد المعلمين والأسر لطرق التعامل الأمثل مع الطلاب ذوي الإعاقة، إلى جانب دمجهم في المجتمع.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة التعليم في تيسير التعليم وتطويره؛ بما يحقق نواتج تعلّم مثالية، واستكمال الرحلة التعليمية والتأهيلية لطلاب وطالبات التربية الخاصة في ظل الظروف الاستثنائية في التعليم عن بُعد.

ويتضمن دليل إستراتيجيات التعليم عن بُعد للطلاب ذوي الإعاقة للمعلمين وأولياء الأمور إستراتيجيات التدريس عن بُعد للإعاقات الحسية "الإعاقة البصرية والإعاقة السمعية"، وإستراتيجيات التدريس عن بُعد للإعاقات كثيرة الانتشار "الإعاقة الفكرية وصعوبات التعلّم"، إضافة إلى إستراتيجيات التدريس عن بُعد للإعاقات قليلة الانتشار "اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه واضطراب طيف التوّحد".

ويشتمل الدليل إرشادات للمعلمين وأولياء الأمور حول كيفية تدريس الطلاب ذوي الإعاقة، بما يتناسب مع خصائصهم الفردية، حيث تمت إتاحة الدليل على موقع العودة للمدارس للمعلمين وأولياء الأمور.

 

وزارة التعليم
دليل إستراتيجيات التعليم عن بُعد
الطلاب ذوي الإعاقة

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أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** اللهم أرفع عنا هذا البلاء والوباء برحمتك ياا أرحم الراحمين *** لا إله إلا أنت سبحانك نستغفرك و نتوب إليك *** لاإله إلا الله محمداً رسول الله ***
ابو وليد
zool ابو خرقه والله عيب اللاعب هلالي والمعلقين مبسوطين بلاعبهم انت وش دخلك والله من اسمك انك شحاذ وعايش ذنب
سعد
تبنونها !!
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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