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حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة

منذ 39 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، على المملكة.

ومن المتوقع أن يستمر توالي درجات الحرارة ارتفاعها على مناطق غرب ووسط وشرق المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط المملكة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق شمال المملكة، ويتوقع تكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة كذلك على شمال شرق المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 41 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 31 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة، على الجزء الشمالي الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية تتحول شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم / ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

 

 

مكة المكرمة
حالة الطقس
طريف
المركز الوطني للأرصاد

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أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** اللهم أرفع عنا هذا البلاء والوباء برحمتك ياا أرحم الراحمين *** لا إله إلا أنت سبحانك نستغفرك و نتوب إليك *** لاإله إلا الله محمداً رسول الله ***
ابو وليد
zool ابو خرقه والله عيب اللاعب هلالي والمعلقين مبسوطين بلاعبهم انت وش دخلك والله من اسمك انك شحاذ وعايش ذنب
سعد
تبنونها !!
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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