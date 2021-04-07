340 وظيفة شاغرة بشركات القطاع الخاص في عدة مدن

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت غرفة المدينة المنورة عن توفر أكثر من 340 وظيفة شاغرة بشركات القطاع الخاص .
وأكدت غرفة المدينة المنورة أن الوظائف المطلوبة في الرياض ، والمدينة المنورة ، وتبوك ، وخميس مشيط ، وبريدة ، وجدة ، وفقاً لهذه المسميات :
- سائق رافعة جانبية " تبوك ، خميس مشيط ، بريدة ، الرياض ، جدة " ، عدد 100 وظيفة .
- سائق رافعة شوكية " تبوك ، خميس مشبط ، بريدة ، الرياض ، جدة " ، عدد 100 وظيفة .
- سائق شاحنة " الرياض ، وجدة " ، 40 وظيفة .
- سائق حافلة " الرياض ، وجدة " ، عدد 20 وظيفة .
- مدير مالي " المدينة المنورة " .
- سائق سيارة عمومي " الرياض ، جدة " ، عدد 40 وظيفة .
ويمكن التقديم بدءً من اليوم الأربعاء 25 / 8 / 1442 هـ الموافق 7 / 4 / 2021 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا