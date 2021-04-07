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340 وظيفة شاغرة بشركات القطاع الخاص في عدة مدن

منذ ساعة
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340 وظيفة شاغرة بشركات القطاع الخاص في عدة مدن

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت غرفة المدينة المنورة عن توفر أكثر من 340 وظيفة شاغرة بشركات القطاع الخاص .

وأكدت غرفة المدينة المنورة أن الوظائف المطلوبة في الرياض ، والمدينة المنورة ، وتبوك ، وخميس مشيط ، وبريدة ، وجدة ، وفقاً لهذه المسميات :

- سائق رافعة جانبية " تبوك ، خميس مشيط ، بريدة ، الرياض ، جدة " ، عدد 100 وظيفة .

- سائق رافعة شوكية " تبوك ، خميس مشبط ، بريدة ، الرياض ، جدة " ، عدد 100 وظيفة .

- سائق شاحنة " الرياض ، وجدة " ، 40 وظيفة .

- سائق حافلة " الرياض ، وجدة " ، عدد 20 وظيفة .

- مدير مالي " المدينة المنورة " .

- سائق سيارة عمومي " الرياض ، جدة " ، عدد 40 وظيفة .

ويمكن التقديم بدءً من اليوم الأربعاء 25 / 8 / 1442 هـ الموافق 7 / 4 / 2021 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

 

 

وظائف شاغرة
غرفة المدينة المنورة

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** اللهم أرفع عنا هذا البلاء والوباء برحمتك ياا أرحم الراحمين *** لا إله إلا أنت سبحانك نستغفرك و نتوب إليك *** لاإله إلا الله محمداً رسول الله ***
ابو وليد
zool ابو خرقه والله عيب اللاعب هلالي والمعلقين مبسوطين بلاعبهم انت وش دخلك والله من اسمك انك شحاذ وعايش ذنب
سعد
تبنونها !!
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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