الأمير عبدالرحمن بن مساعد يرد على قينان الغامدي بشأن العنوان المثير للجدل

نواف السالم (صدى):
رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الأربعاء، على تصريحات الكاتب الصحفي قينان الغامدي بشأن العنوان المثير للجدل الذي نشر في أحد الصحف الذي كان مسؤول بها، وكان بن مساعد حينها رئيس نادي الهلال.
وقال الغامدي، خلال مشاركته مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا بالأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال آنذاك قبل صدور العدد ولم يجد منه اعتراضًا على هذا الأمر بل كان يدافع عن الصحيفة بشدة عند صدور العدد، وقال له "فداك" .
ومن جانبه، رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على الغامدي قائلًا:"أحترم الأستاذ قينان كثيرًا، ولكن يبدو أن الذاكرة خانته والتبس عليه الأمر فما ذكره في البرنامج مسيء لي فلا يمكن أن أقول ( فداك) عن إساءة لا تخصني بل تخص نادي أرأسه عدا أن كلمة ( فداك) ليست من مصطلحاتي، ومن يعود لتصريحاتي بعد ظهور العنوان سيجد أنني هاجمته بشدة ولم أدافع عنه كما تفضل".