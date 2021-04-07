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الراجحي يصدر 3 قرارات منها قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على المواطنين

منذ 48 دقيقة
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الراجحي يصدر 3 قرارات منها قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على المواطنين

الرياض (صدى):
أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي (3) قرارات وزارية لتوطين عدد من الأنشطة والمهن في سوق العمل.

وشمل القرار الأول قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات.

كما غطى القرار الثاني زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وفق المسميات والنسب والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.

فيما اشتمل القرار الثالث على زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى وفق التعريفات والمهن والنسب والمراحل والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.

ومن المنتظر أن تسهم هذه القرارات في توفير (51) ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات، علمًا أن الوزارة قد شددت على ضرورة التقيد بالقرارات الصادرة والالتزام بما جاء فيها من المنشآت التجارية، وذلك تجنبًا لتطبيق العقوبات بحق المخالفين، ويمكن لأصحاب العمل الاطلاع على الأدلة الإجرائية لهذه القرارات من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

الراجحي
الموارد البشرية
سوق العمل
توطين

التعليقات

نبيل
نبيل عدد التعليقات : 67
منذ 13 دقيقة
طيب ليش ما تشفون وضع الصيدليات الى محتكرينها جنسية معينه ويحاربون أي احد يحاول أن يكون في السوق

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ارهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
وبيض الله وجهك كذالك .. .. الله يشفيك ويعافيك مما فيك .. آمين ..
الملل
رمضان قرب ونعوذبالله ان نكون من اهل الهوي والضلال نعوذبالله ان نكون من يشهد اهل الارض والتراب علي يوم القيامة نعوذبالله ان تجري في صحفنا الذنوب والاثام بعد مماتنا الي يوم القيامه نعوذبالله ان نكون من الذين يلعنهم الانس والبهايم والطيور والحشرات والزرع ومن داخل البحر والانهار
واضح*** وصريح***
طيب،،
رااايق
رمضان ترى السكوت أرحم *** ههههههههههههههه

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