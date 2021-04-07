«مستقبل الاستثمار» تستثمر في محركات الطائرات الكھربائیة العمودیة

الرياض (صدى):
أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الأربعاء، عن استثمارها في شركة "ليليوم"، الرائدة في صناعة محركات الطائرات الكهربائية العمودية.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى تطوير بدائل مستدامة وصديقة للبيئة لمحركات الوقود التقليدية في قطاع السفر الجوي، والاستفادة منها.
ويمثل هذا النوع من الطائرات طريقة مستدامة وأقل استهلاكاً للكربون لنقل المسافرين وتجاوز الاكتظاظ المروري والتنقل بين المدن، وربط الوجهات الإقليمية لمسافة تصل حتى 250 كم.
وحصل النموذج الأول من طائرة ليليوم على 7 مقاعد، ، وبسرعة طيران تبلغ 280 كيلومتراً في الساعة (175 ميلاً في الساعة) ولمسافة تزيد على 250 كيلومتراً في الساعة (155 ميلاً في الساعة).