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ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة في 3 مناطق

منذ 27 دقيقة
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ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة في 3 مناطق

الرياض (صدى):
ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (جازان ومكة المكرمة والرياض)، (9) مخالفين لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم (3) مواطنين و(6) مقيمين من الجنسيات اليمنية والهندية والباكستانية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (9) مركبات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة .

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و (999) في جميع مناطق المملكة و (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

الأمن العام
الجهات الأمنية
مخالفين
نظام البيئة

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أحدث التعليقات

ابو رياض الحربي
وش منقزك على ظهر الخيل ونت ماتدري منين هابه اصلحك الله خلك من السنابات الي على قدك لاتروح لشي ونت مو عارفله
صنيان
مجنون انت رمضان للبلع والبليع والزط والزطيط
عابر سبيل
الله يفتح على قلبك (ياصدى) هذي طريقة حتى الناقة تقبل بتبني الحاشي اليتيم
د محمد ماجد بخش
الكتلة الفراغية المغناطيسية لا تمثل ولا تتبع ذرة واحدة إلا في تمثيل الثقالة الافتراضية العددية
kkkk
لوتجيبون زيدان القرنبع قرنبع والقوطي فاضي

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