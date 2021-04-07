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بالفيديو.. محمد العرب يوجه رسالة مؤثرة للمتابعين

منذ ساعة
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بالفيديو.. محمد العرب يوجه رسالة مؤثرة للمتابعين

سعيد العجل (صدى):
وجه المراسل محمد العرب، اليوم الأربعاء، رسالة خاصة ومؤثرة للجميع عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، بعدما أجرى عملية جراحية ناجحة.

وقال محمد العرب، في مقطع صوتي: "أشكر جميع من سأل عني.. والله العظيم لو جيتكم واحد واحد وقبلت رؤوسكم ما وفيتكم حقكم، وأشكر كل من بعث باقة ورد للمستشفى وكل من زارني بوم يستطع أن يقابلني بسبب الاحترازات".

وأضاف: "الله يحفظكم يا تاج راسي يا عزوتي ويا أهلي ويا ناسي.. بيض الله وجهكم يا أهل السعودية الله يحفظكم ما قصرتم اهتمامكم دين في رقبتي.. أما سيدي وتاج راسي وقائدي الأمير محمد بن سلمان الله يحفظك ويطول عمرك ويكتب على إيدك نصرة الإسلام والمسلمين والعرب الله يجعل السعودية دومًا شامخة".

وتابع:" والله يحفظ لي خادم الحرمين الشريفين على ما قدمته لي من اهتمام.. هذا دين في رقبتي وفي رقبة أولادي إلى يوم الدين وسأعلم أولادي كيف ينظرون إلى السعودية كقبلة للإسلام والمسلمين وقبلة لكل عربي"، لافتًا إلى أنه لم يتبق من رحلة العلاج إلا مرحلة واحدة غدًا وبعدها يقررون الأطباء، إما أن يستمر هو في علاجه في المستشفى أو يواصله خارجه.

 

محمد العرب

التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 531
منذ 18 دقيقة
لا زال بالعرب رجال اقحاح ونت في مقدمتهم
شافاك الله وعافاك
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 126879
منذ 10 دقائق
وبيض الله وجهك كذالك ..

.. الله يشفيك ويعافيك مما فيك .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ارهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
وبيض الله وجهك كذالك .. .. الله يشفيك ويعافيك مما فيك .. آمين ..
الملل
رمضان قرب ونعوذبالله ان نكون من اهل الهوي والضلال نعوذبالله ان نكون من يشهد اهل الارض والتراب علي يوم القيامة نعوذبالله ان تجري في صحفنا الذنوب والاثام بعد مماتنا الي يوم القيامه نعوذبالله ان نكون من الذين يلعنهم الانس والبهايم والطيور والحشرات والزرع ومن داخل البحر والانهار
واضح*** وصريح***
طيب،،
رااايق
رمضان ترى السكوت أرحم *** ههههههههههههههه

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