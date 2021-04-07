ياسر الشهراني الأفضل بمنطقة غرب آسيا خلال مارس

ماجد محمد (صدى):
حقق لاعب نادي الهلال، ياسر الشهراني، جائزة أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا خلال شهر مارس، بعد حصوله على نسبة تقارب 48% من أصوات الجمهور المشاركين في الاستفتاء.
وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن لاعب نادي النجف، العراقي محمد عبدالزهرة، حصد المركز الثاني بعد حصوله على نسبة 40.95% من الأصوات.
وأشار الاتحاد إلى أن "الشهراني" لعب دوراً بارزاً في استعادة فريق الهلال لصدارة دوري المحترفين خلال الشهر الماضي بعد أن سجل هدفاً في مرمى الرائد وصنع هدف الفوز في شباك القادسية.
وأحرز ياسر الشهراني أيضا هدفاً للمنتخب الوطني في مرمى منتخب فلسطين ضمن المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.