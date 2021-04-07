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ياسر الشهراني الأفضل بمنطقة غرب آسيا خلال مارس

منذ ساعة
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ياسر الشهراني الأفضل بمنطقة غرب آسيا خلال مارس

ماجد محمد (صدى):
حقق لاعب نادي الهلال، ياسر الشهراني، جائزة أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا خلال شهر مارس، بعد حصوله على نسبة تقارب 48% من أصوات الجمهور المشاركين في الاستفتاء.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن لاعب نادي النجف، العراقي محمد عبدالزهرة، حصد المركز الثاني بعد حصوله على نسبة 40.95% من الأصوات.

وأشار الاتحاد إلى أن "الشهراني" لعب دوراً بارزاً في استعادة فريق الهلال لصدارة دوري المحترفين خلال الشهر الماضي بعد أن سجل هدفاً في مرمى الرائد وصنع هدف الفوز في شباك القادسية.

وأحرز ياسر الشهراني أيضا هدفاً للمنتخب الوطني في مرمى منتخب فلسطين ضمن المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

 

الهلال
ياسر الشهراني
الاتحاد الآسيوي

التعليقات

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منذ 54 دقيقة
الافضل في التاريخ الله يحفغظك
ابو بدر الهلالي المدريدي العالمي
ابو بدر الهلالي المدريدي العالمي عدد التعليقات : 1047
منذ 23 دقيقة
وربي انه أفضل لاعب سعودي خليجي عربي في قارة أسيا بكبرها لاعب منضبط لياقياً ومجهود جبار ويلعب في خانتين حساسة ويملك مواصفات لاعب أوروبي عالي بانطلاقاته السريعة وكونترول على الكرة وبهدوئه تفكيره.. أتمنى يتم تكريمة من أعلى سلطة رياضية خاصة وتكريم أخر من رجالات الهلال العالمي ورابع العالم،، بسم الله عليك يا ياسر والله يحفظك من العين ومن تألق إلى تألق كبير يا بطل..لاعب لن يتكرر في الملاعب العربية أجمع

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ابو رياض الحربي
وش منقزك على ظهر الخيل ونت ماتدري منين هابه اصلحك الله خلك من السنابات الي على قدك لاتروح لشي ونت مو عارفله
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الله يفتح على قلبك (ياصدى) هذي طريقة حتى الناقة تقبل بتبني الحاشي اليتيم
د محمد ماجد بخش
الكتلة الفراغية المغناطيسية لا تمثل ولا تتبع ذرة واحدة إلا في تمثيل الثقالة الافتراضية العددية
kkkk
لوتجيبون زيدان القرنبع قرنبع والقوطي فاضي

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