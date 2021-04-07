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بالفيديو.. مواطن يمتهن استخراج الملح بيده بعنيزة

منذ ساعة
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بالفيديو.. مواطن يمتهن استخراج الملح بيده بعنيزة

علي القحطاني (صدى):
أقدم مواطن بمحافظة عنيزة على استخراج الملح الطبيعي بيده وبيعه في الأسواق، حيث عمل بها منذ صغره.

وقال المواطن لقناة "mbc" إنه ااستمر على هذه المهنة بعد تقاعده، رغم ازدحام الأسواق بمنتجات الشركات الكبرى.

وأشار المواطن إلى إن المهنة متعبة وشاقة لكنه يستمتع بها وما يأتيه منها خير، مبيناً أنه يبدأ في استخراج الملح منذ الصباح وحتى مغيب الشمس.

وأضاف أنه يستخرج نحو 10 أكياس يومياً من الملح ويبيع الكيس الواحد مقابل 10 ريالات، موضحا أن عملية البيع متفاوتة فأحياناً يبيع كل الأكياس وأحياناً أخرى لا يبيع أياً منها.

عنيزة
مواطن
استخراج الملك

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أحدث التعليقات

ابو رياض الحربي
وش منقزك على ظهر الخيل ونت ماتدري منين هابه اصلحك الله خلك من السنابات الي على قدك لاتروح لشي ونت مو عارفله
صنيان
مجنون انت رمضان للبلع والبليع والزط والزطيط
عابر سبيل
الله يفتح على قلبك (ياصدى) هذي طريقة حتى الناقة تقبل بتبني الحاشي اليتيم
د محمد ماجد بخش
الكتلة الفراغية المغناطيسية لا تمثل ولا تتبع ذرة واحدة إلا في تمثيل الثقالة الافتراضية العددية
kkkk
لوتجيبون زيدان القرنبع قرنبع والقوطي فاضي

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