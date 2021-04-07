خلاف بين الهلال والأهلي حول موعد إنطلاق الموسم الجديد

طلال الغامدي (صدى):
أثار موعد إنطلاق الموسم الكروي الجديد من دوري المحترفين خلاف بين إدارتي الهلال والأهلي .
فبينما تقدم ممثل الهلال فهد المفرج خلال ورشة عمل روزنامة بطلب لتقديم الموسم مدة 4 أو 5 أيام ، تقدم ممثل الأهلي محمد شلية طلب يالتأخير بنفس المدة من أجل راحة لاعبي المنتخب الأولمبي المشارك مع الفريق الأول في الأندية .
ولم يتم اعتماد موعد الموسم الجديد بعد ، بينما تم اعتماد مسودة الروزمانة التي ستشهد 8 توقفات للدوري بسبب مشاركات لمنتخب الأخضر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، وفقاً للرياضية .
الجدير بالذكر أن الباب مفتوح لتقديم أي مقترحات الفترة القادمة .