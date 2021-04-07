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خلاف بين الهلال والأهلي حول موعد إنطلاق الموسم الجديد

منذ 56 دقيقة
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خلاف بين الهلال والأهلي حول موعد إنطلاق الموسم الجديد

طلال الغامدي (صدى):
أثار موعد إنطلاق الموسم الكروي الجديد من دوري المحترفين خلاف بين إدارتي الهلال والأهلي .

فبينما تقدم ممثل الهلال فهد المفرج خلال ورشة عمل روزنامة بطلب لتقديم الموسم مدة 4 أو 5 أيام ، تقدم ممثل الأهلي محمد شلية طلب يالتأخير بنفس المدة من أجل راحة لاعبي المنتخب الأولمبي المشارك مع الفريق الأول في الأندية .

ولم يتم اعتماد موعد الموسم الجديد بعد ، بينما تم اعتماد مسودة الروزمانة التي ستشهد 8 توقفات للدوري بسبب مشاركات لمنتخب الأخضر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، وفقاً للرياضية .

الجدير بالذكر أن الباب مفتوح لتقديم أي مقترحات الفترة القادمة .

 

الهلال
الأهلي
الموسم الجديد

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أحدث التعليقات

ابو رياض الحربي
وش منقزك على ظهر الخيل ونت ماتدري منين هابه اصلحك الله خلك من السنابات الي على قدك لاتروح لشي ونت مو عارفله
صنيان
مجنون انت رمضان للبلع والبليع والزط والزطيط
عابر سبيل
الله يفتح على قلبك (ياصدى) هذي طريقة حتى الناقة تقبل بتبني الحاشي اليتيم
د محمد ماجد بخش
الكتلة الفراغية المغناطيسية لا تمثل ولا تتبع ذرة واحدة إلا في تمثيل الثقالة الافتراضية العددية
kkkk
لوتجيبون زيدان القرنبع قرنبع والقوطي فاضي

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