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القصاص لمواطن طعن آخر حتى الموت بالطائف

منذ 47 دقيقة
1942
القصاص لمواطن طعن آخر حتى الموت بالطائف

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم ، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة ، وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم / خالد بن علي بن ظافر الأحمري ـ سعودي الجنسية ـ على قتل سلطان ابن حمدان بن عبدالله العمري ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته , وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الاستئناف , ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / خالد بن علي بن ظافر الأحمري اليوم الاربعاء 25 / 8 / 1442هـ بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن , وتحقيق العدل , وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم ، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية
مكة المكرمة
القصاص
محافظة الطائف

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
انت يا عالمي بدون آسيوية كيف تجي هذي 🤣🤣عوقب أو لم يعاقب تبقى،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية ههههههه لا نريد معاقبتة لبقى في حلوق الفقراوية لأنة أصبح عقدة لكن ليس للفرق الأخرى بل لنادية ويجب أن نشكرة هو ومايكون ومادو الف شكر لهؤلاء اللاعبين من القلب
د محمد ماجد بخش
مناحي عنده إفطار صائم ٥.٥٠ ريال حبذا لو وضع حبتين سمبوسك جبنة ولم يرفع السعر وتكون نوعية التمر أعلى جودة ويرفع العدد إلى ٧ تمرات ويضيف واحد لبن عبوة صغيرة وواحد ماء إضافي أو سعة ٣٣٠ مللتر والله يجزاه خير على مبادراته وما نبغى نثقل عليه ونقول حط معمول أو كليجة
د محمد ماجد بخش
الصفات التي يعرف بها المنافق ثلاث منها الخيانة
د محمد ماجد بخش
انتساب الوحدات الفراغية المغناطيسية يكون لوحدة العنصر الممثل أما ما ينتسب لوحدة العنصر فهو يخص مجموع ذرات العنصر الممثلة بفترة العناصر العددية من وحدات ثقالية فراغية بنائية موازية ومواكبة لتمثيل بناء وحدات العنصر بتمثيل بناء وحدات العناصر
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات العناصر لذرات العناصر وتمثيل ذرات العناصر بوحدات العنصر وتمثيل وحدات العناصر بوحدة العنصر وتمثيل وحدة العنصر بذرات العنصر عمليات حسابية مفادها توحيد وحدة الكتلة الفراغية الثقالية المغناطيسية المحورية الممثلة لكل من درجتي الثقالة الممثلة لدرجة ثقل الذرة الممثلة المغناطيسية ودرجة ثقل الذرات الرابطة المكافئة لها بدلالة عددية قياسية ثقالية ودلالة عددية قياسية مغناطيسية ممثلة

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